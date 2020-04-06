Rose Gold

ROSE Gold – Asesor Experto Automatizado para XAUUSD

ROSE Gold es un Asesor Experto automatizado diseñado para Oro (XAUUSD).
El EA está optimizado para los timeframes M1–M5 con la configuración predeterminada, permitiendo su ejecución en cualquier timeframe mediante ajustes de parámetros.

El sistema incorpora control configurable de frecuencia y puede operar en modo de alta, media o baja frecuencia.
Las operaciones se ejecutan únicamente cuando se cumplen todas las condiciones internas.

Nota importante

En modo HFT, ROSE Gold está diseñado para sesiones de trading limitadas y objetivos diarios, no para ejecución continua 24/7.
En modo no HFT, el EA utiliza la configuración predeterminada con frecuencia estándar.
En todos los modos, el offset horario debe fijarse y alinearse con el servidor del bróker.

Características

• Diseñado para XAUUSD (Oro)
• Configuración por defecto optimizada para M1–M5
• Timeframe totalmente seleccionable
• Frecuencia configurable (alta / media / baja)
• Días y sesiones ajustables
• Tamaño de lote fijo o basado en balance
• Auto-compounding opcional
• Stop Loss y Take Profit ajustables
• Gestión de operaciones por cesta
• Límites diarios y protección de pérdida máxima
• Protección por pérdida y drawdown
• Alertas e identificación por magic number
• EA nativo MetaTrader 5 sin DLL externas

Información adicional

Una señal de referencia basada en este EA está disponible en MQL5 Signals:

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

La señal es solo para fines de monitoreo y demostración.

Aviso de riesgo

El trading con Forex y CFDs implica alto riesgo.
Pruebe siempre en una cuenta demo.


Productos recomendados
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Asesores Expertos
Estrategia de negociación diaria externa que busca un patrón específico en el gráfico de precios de un valor. El patrón se caracteriza por un rango mayor que el del día anterior, con el máximo del día más alto que el máximo del día anterior y el mínimo del día más bajo que el mínimo del día anterior. Funciona con muchos símbolos, como BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, petróleo, gas y otros. ¡POR FAVOR VALORAR! ¡ Muchas Gracias! CARACTERÍSTICAS: - Estrategia Real - Estrategia de barra diaria - Salir del co
FREE
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Asesores Expertos
Presentamos Neural Bitcoin Impulse , un innovador robot de negociación creado utilizando tecnología de entrenamiento de redes neuronales sobre voluminosos conjuntos de datos de mercado. El modelo matemático de inteligencia artificial incorporado busca el impulso potencial de cada próxima barra de mercado y utiliza los patrones resultantes de divergencia y convergencia entre los indicadores predictivos y el precio para formar puntos de inversión de alta precisión para abrir posiciones de negocia
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Asesores Expertos
Intenta recuperar las operaciones perdedoras. Si una operación se mueve en la dirección equivocada, comienza el algoritmo de Recuperación de Zona. Se produce una serie alterna de operaciones de Compra y Venta en dos niveles específicos, con dos Puntos de Salida por encima y más allá de estos niveles. Una vez que se alcanza cualquiera de los dos puntos de salida, todas las operaciones se cierran con un beneficio combinado o punto de equilibrio. Para usar 1) Coloque el EA en un gráfico y selecci
Recovery Master
Anesu Mavhura
Asesores Expertos
Visite Tradinbots4u.com para descargar este bot y recibir un 50% de descuento El Recovery Master es un sistema de ingeniería de precisión para restaurar cuentas de trading con confianza. Construido sobre la probada estrategia de recuperación de zona y salvaguardado por un límite máximo de reducción, que evita el comportamiento martingala fuera de control, mientras que la recuperación de la mayor parte de sus pérdidas comerciales. Las actualizaciones anteriores introdujeron un potente soporte par
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación para el EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Yen Master EA
Yibeltal Beyabel Eneyew
Asesores Expertos
Yen Master es un Asesor Experto potente y rentable que utiliza una combinación de técnicas para identificar los puntos óptimos de entrada y salida de las operaciones. Ha sido probado utilizando datos de alta precisión y optimizado para operaciones de bajo riesgo. Estas son algunas de las características y resultados de Yen Master: Alto rendimiento : Yen Master tiene un rendimiento muy alto. El Asesor Experto puede hacer crecer una cuenta pequeña de $200 a $248,000, o una cuenta más grande de
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el comercio Swing, con entradas después de fuertes impulsos calculados por el indicador iPump. Como se mencionó anteriormente, el EA tiene la capacidad de abrir operaciones manuales con soporte automático. - para una tendencia bajista ↓ entramos en una operación después de un aumento correctivo en el precio, el activo entra en la zona de sobrecompra, vendemos siguiendo la tendencia. - para una tendencia alcista ↑, ingresamos a una operación después de una caída
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Virtual Bot MT5
Szymon Palczynski
5 (1)
Asesores Expertos
Una viga real con "sangre y huesos". Virtual Bot abrirá operaciones virtuales, utilizándolas para monitorizar el mercado y determinar el punto de entrada (de acuerdo con los parámetros de entrada), momento en el cual Virtual Bot comenzará a abrir operaciones reales . Se recomienda probar este Experto en cuenta demo o cuenta cent . Parámetros de entrada input group           "..........Choice..........." ;         input start_enum      start= 2 ; /Inicio input uchar            starting_real_orde
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Index 2in1
Extraordinary Productions
Asesores Expertos
ÍNDICE 2IN1 1. Descripción y estrategia El Index2in1 combina dos estrategias en un ea para mejorar el rendimiento y reducir el drawdown. Ambas estrategias sólo abren posiciones de compra. La primera estrategia (DLO) se refiere a una estrategia de Daily Long Only, lo que significa que las operaciones de compra se toman diariamente si se cumplen los criterios según la configuración en los ajustes. La estrategia se basa en la premisa de que los índices tienden a subir a largo plazo. Las operaciones
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
Asesores Expertos
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - Sistema de Trading Algorítmico Avanzado El par EUR/USD es el instrumento de divisas más negociado del mundo , famoso por su liquidez y movimientos direccionales claros. Sin embargo, muchos traders pierden por cambios sutiles de tendencia y falsos rompimientos. EUR/USD TRIPLE FUSION AI es un expert advisor de última generación diseñado específicamente para dominar las características únicas del par euro-dólar. A diferencia de robots de una sola estrategia que fal
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
MACD Trading MT5
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Asesores Expertos
¡Automatice su estrategia MACD! Este EA alerta y/o coloca órdenes de acuerdo a estrategias MACD con filtros adicionales. Esto significa que puede utilizarlo de 2 maneras diferentes: Recibir alertas basadas en su estrategia MACD con filtros en múltiples símbolos simultáneamente en una sola ventana del gráfico; Elegir el modo totalmente automatizado y dejar que el EA coloque órdenes basadas en su estrategia MACD, elección de filtros y administración del dinero. Este EA funciona con todos los símb
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Shinkiro DE40 Scalper
Wilna Barnard
Asesores Expertos
Shinkiro DE40 Scalper: Estrategia Precisa de Scalping en un Índice Dinámico Shinkiro DE40 Scalper es un sistema de trading automatizado diseñado para identificar oportunidades de entrada basadas en los niveles de precio más altos y más bajos de las últimas X velas . Este asesor experto (EA) se centra en la consistencia y la gestión del riesgo , operando de manera óptima durante la apertura de la Bolsa de Fráncfort , y también adaptándose a la volatilidad de los mercados en las sesiones de Nueva
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
MAO Trade X MT5 es un EA basado en el Oscilador de Media Móvil. Los parámetros del Oscilador de Media Móvil como FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift y SellValue pueden ser ajustados. MAO Trade X MT5 aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de MAO Trade X MT5. Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
Heiken Ashi Short Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
VENTA DE OCTUBRE !! ! VENTA DE OCTUBRE!!! VENTA DE OCTUBRE!!! Heiken Ashi Short Grid es un EA que está utilizando el indicador Heiken Ashi para el comercio inicial y utiliza las operaciones de cuadrícula cuando el comercio está en el lado perdedor. ¡¡¡AJUSTES OPTIMIZADOS ESTÁN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE COMENTARIOS !!! Pares de divisas optimizados: - AUDCAD - USDCAD - AUDUSD Parámetros: - Volumen Inicial 1 = 0.01 Lote no abrirá un sistema martingala 3 = 0.03 Lote por cada $10,000 - Tamaño
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Neon Trade: una solución comercial de vanguardia que te abre las puertas a la libertad financiera y al más alto nivel del trading Busqué crear una solución comercial única capaz de satisfacer las necesidades de cualquier trader, independientemente de sus objetivos o tareas. La idea central fue combinar el aprendizaje automático con técnicas avanzadas de trading, de modo que se maximice el potencial de su uso conjunto. El sistema es adecuado tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 mese
Golden Mind EA
Leszek Aleksander Mroczek
Asesores Expertos
Golden Mind EA - Parrilla de Trading Adaptativa para GOLD Descripción Golden Mind EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 que utiliza una estrategia de rejilla dinámica de COMPRA, diseñada exclusivamente para el comercio de ORO (XAU/USD). Lo que diferencia a este EA de los sistemas tradicionales de grid trading es su lógica inteligente de cierre de posiciones basada en pares. En lugar de depender de niveles fijos de toma de beneficios, Golden Mind EA calcula la diferenc
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
Black Wolf MT5
Mike Pascal Plavonil
3 (3)
Asesores Expertos
EA Black Wolf initiate a cycle of buy or sell depending of the trend of a built-in indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Recommend pairs EURUSD,GBP USD, EURAUD,AUDJPY,GBPAUD,CADJPY Time Frame  M15  Recommend deposit  1000 usd or 1000 cents  Recommend settings   Default SETTINGS Lot type - lot type calculation (can be Constant, based on risk or Constant size per 1000) Lot size - lot size Trade Buy - allow the adviser to buy Trade
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Asesores Expertos
Extensiver está diseñado para operar en cualquier mercado (Acciones, Forex, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas). Las estrategias se desarrollan en base a varias Acciones de Precio que se observarán en diferentes Niveles de Extensión de Fibonacci. Página principal del producto: https: //www.mql5.com/en/market/product/51242 VENTAJAS: Funciona en cualquier mercado y marco temporal Múltiples Estrategias en 4 categorías: Extensión, Breakout, Seguimiento de Tendencia, Reversión Opera simultánea
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Asesores Expertos
Bitcoin Sniper — Asesor Experto para Bitcoin Requisitos del sistema Símbolo: BTCUSD Periodo: M30 Depósito mínimo: 200 USD Corredor: ECN, bajo spread, admite operaciones de Bitcoin los fines de semana Tamaño de lote: ~0.01 lotes por cada 500 USD (ajustar según riesgo) Descripción general Bitcoin Sniper es un Asesor Experto automatizado para BTCUSD en el marco temporal M30. Diseñado para capturar volatilidad intradía y momentum, incluye bloqueo de noticias, protecciones diarias y control de cesta
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario