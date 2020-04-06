ROSE Gold – Asesor Experto Automatizado para XAUUSD

ROSE Gold es un Asesor Experto automatizado diseñado para Oro (XAUUSD).

El EA está optimizado para los timeframes M1–M5 con la configuración predeterminada, permitiendo su ejecución en cualquier timeframe mediante ajustes de parámetros.

El sistema incorpora control configurable de frecuencia y puede operar en modo de alta, media o baja frecuencia.

Las operaciones se ejecutan únicamente cuando se cumplen todas las condiciones internas.

Nota importante

En modo HFT, ROSE Gold está diseñado para sesiones de trading limitadas y objetivos diarios, no para ejecución continua 24/7.

En modo no HFT, el EA utiliza la configuración predeterminada con frecuencia estándar.

En todos los modos, el offset horario debe fijarse y alinearse con el servidor del bróker.

Características

• Diseñado para XAUUSD (Oro)

• Configuración por defecto optimizada para M1–M5

• Timeframe totalmente seleccionable

• Frecuencia configurable (alta / media / baja)

• Días y sesiones ajustables

• Tamaño de lote fijo o basado en balance

• Auto-compounding opcional

• Stop Loss y Take Profit ajustables

• Gestión de operaciones por cesta

• Límites diarios y protección de pérdida máxima

• Protección por pérdida y drawdown

• Alertas e identificación por magic number

• EA nativo MetaTrader 5 sin DLL externas

Información adicional

Una señal de referencia basada en este EA está disponible en MQL5 Signals:

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

La señal es solo para fines de monitoreo y demostración.

Aviso de riesgo

El trading con Forex y CFDs implica alto riesgo.

Pruebe siempre en una cuenta demo.