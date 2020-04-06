ROSE Gold — Автоматический экспертный советник для XAUUSD

ROSE Gold — это автоматический экспертный советник, разработанный для золота (XAUUSD).

Советник оптимизирован для таймфреймов M1–M5 при настройках по умолчанию, при этом пользователь может запускать его на любом таймфрейме, изменяя входные параметры.

Система включает настраиваемый контроль частоты торговли и может работать в режимах высокой, средней или низкой частоты исполнения в зависимости от выбранных настроек.

Сделки открываются только при выполнении всех внутренних условий, обеспечивая структурированную и контролируемую торговлю.

Важное примечание

При использовании высокочастотного режима ROSE Gold предназначен для ограниченных торговых сессий и дневной цели прибыли, и не рекомендуется для круглосуточной работы.

В не-HFT режиме советник использует настройки по умолчанию со стандартной частотой торговли.

Во всех режимах смещение времени должно быть фиксированным и совпадать с серверным временем брокера.

Ключевые особенности

• Разработан для XAUUSD (золото)

• Настройки по умолчанию оптимизированы для M1–M5

• Таймфрейм полностью выбирается пользователем

• Настраиваемая частота торговли (высокая / средняя / низкая)

• Настраиваемые торговые дни и сессии

• Фиксированный или балансовый размер лота

• Опциональный автокомпаундинг

• Настраиваемые Stop Loss и Take Profit

• Управление сделками на уровне корзины

• Дневные лимиты и защита максимального убытка

• Защита от убытков и просадки

• Оповещения и идентификация сделок по magic number

• Нативный экспертный советник MetaTrader 5 без внешних DLL

Рекомендуемые настройки

• Символ: XAUUSD

• Таймфрейм: M1–M5 (по умолчанию), другие опционально

• Тип счёта: ECN или Raw

• Режим риска: начинать с небольших фиксированных лотов

• Время брокера: фиксированное смещение, совпадающее с серверным временем

Тестирование и использование

• Совместим с тестером стратегий MetaTrader 5 с использованием тиковых данных

• Используйте реалистичные спреды для золота

• Стиль исполнения зависит от таймфрейма и частоты

• Предназначен для контролируемой торговой нагрузки

Дополнительная информация

Эталонный сигнал на основе данного советника доступен в сервисе MQL5 Signals:

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

Сигнал предоставляется исключительно для мониторинга и демонстрационных целей.

Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким риском.

Всегда тестируйте на демо-счёте перед реальной торговлей.