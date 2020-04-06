Rose Gold
- 专家
- Janet Abu Khalil
- 版本: 1.0
- 激活: 10
ROSE Gold —— XAUUSD 自动交易专家顾问
ROSE Gold 是一款为 黄金（XAUUSD） 设计的自动交易专家顾问。
在默认设置下，EA 针对 M1–M5 时间周期进行了优化，同时允许用户通过调整参数在 任意时间周期 运行。
系统具备可配置的交易频率控制，可在 高频 / 中频 / 低频 模式下运行。
只有在所有内部条件满足时才会执行交易，以确保结构化和受控的交易方式。
重要说明
当设置为 高频模式 时，ROSE Gold 适用于 有限交易时段 和 日内目标盈利操作，不建议 24/7 连续运行。
在 非 HFT 模式 下，EA 使用 默认设置 并以标准交易频率运行。
所有模式下，时间偏移必须固定并与经纪商服务器时间一致。
主要功能
• 专为 XAUUSD（黄金）设计
• 默认设置优化用于 M1–M5
• 时间周期完全由用户选择
• 可配置交易频率（高 / 中 / 低）
• 可调整交易日期和交易时段
• 固定手数或基于余额的仓位管理
• 可选自动复利
• 可调整止损和止盈
• 篮子级别盈利目标与交易管理
• 每日交易限制与最大亏损保护
• 亏损锁定与回撤保护
• 提醒功能与 magic number 交易识别
• 原生 MetaTrader 5 EA，无外部 DLL
推荐设置
• 交易品种：XAUUSD
• 时间周期：M1–M5（默认），其他可选
• 账户类型：ECN 或 Raw
• 风险模式：从小固定手数开始
• 经纪商时间：固定时间偏移并与服务器一致
回测与使用
• 兼容 MetaTrader 5 策略测试器（tick 数据）
• 回测黄金时使用真实点差
• 执行方式取决于周期与频率设置
• 适用于受控风险交易
附加信息
基于该 EA 的参考信号可在 MQL5 Signals 服务中查看：
该信号 仅用于监控和演示目的。
风险提示
外汇及差价合约交易具有高风险。
请务必先在模拟账户中测试。