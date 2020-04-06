ROSE Gold —— XAUUSD 自动交易专家顾问

ROSE Gold 是一款为 黄金（XAUUSD） 设计的自动交易专家顾问。

在默认设置下，EA 针对 M1–M5 时间周期进行了优化，同时允许用户通过调整参数在 任意时间周期 运行。

系统具备可配置的交易频率控制，可在 高频 / 中频 / 低频 模式下运行。

只有在所有内部条件满足时才会执行交易，以确保结构化和受控的交易方式。

重要说明

当设置为 高频模式 时，ROSE Gold 适用于 有限交易时段 和 日内目标盈利操作，不建议 24/7 连续运行。

在 非 HFT 模式 下，EA 使用 默认设置 并以标准交易频率运行。

所有模式下，时间偏移必须固定并与经纪商服务器时间一致。

主要功能

• 专为 XAUUSD（黄金）设计

• 默认设置优化用于 M1–M5

• 时间周期完全由用户选择

• 可配置交易频率（高 / 中 / 低）

• 可调整交易日期和交易时段

• 固定手数或基于余额的仓位管理

• 可选自动复利

• 可调整止损和止盈

• 篮子级别盈利目标与交易管理

• 每日交易限制与最大亏损保护

• 亏损锁定与回撤保护

• 提醒功能与 magic number 交易识别

• 原生 MetaTrader 5 EA，无外部 DLL

推荐设置

• 交易品种：XAUUSD

• 时间周期：M1–M5（默认），其他可选

• 账户类型：ECN 或 Raw

• 风险模式：从小固定手数开始

• 经纪商时间：固定时间偏移并与服务器一致

回测与使用

• 兼容 MetaTrader 5 策略测试器（tick 数据）

• 回测黄金时使用真实点差

• 执行方式取决于周期与频率设置

• 适用于受控风险交易

附加信息

基于该 EA 的参考信号可在 MQL5 Signals 服务中查看：

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

该信号 仅用于监控和演示目的。

风险提示

外汇及差价合约交易具有高风险。

请务必先在模拟账户中测试。