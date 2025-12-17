ROSE Gold – Expert Advisor automatisé pour XAUUSD

ROSE Gold est un Expert Advisor automatisé conçu pour l’or (XAUUSD).

L’EA est optimisé par défaut pour les timeframes M1–M5, tout en permettant une utilisation sur tout autre timeframe via l’ajustement des paramètres.

Le système intègre des contrôles de fréquence de trading configurables, lui permettant de fonctionner en mode haute, moyenne ou basse fréquence.

Les trades sont exécutés uniquement lorsque toutes les conditions internes sont remplies, assurant un trading structuré et contrôlé.

Note importante d’utilisation

Lorsqu’il est configuré en exécution haute fréquence (HFT), ROSE Gold est destiné à des sessions de trading limitées et à une opération basée sur des objectifs journaliers, et ne doit pas fonctionner en continu 24h/24.

En mode non-HFT, l’EA utilise les paramètres par défaut avec une fréquence standard.

Pour tous les modes, le décalage horaire doit être fixé et aligné sur l’heure serveur du broker.

Fonctionnalités clés

• Conçu pour XAUUSD (or)

• Paramètres par défaut optimisés pour M1–M5

• Timeframe entièrement sélectionnable par l’utilisateur

• Fréquence de trading configurable (haute / moyenne / basse)

• Jours et sessions de trading ajustables

• Lot fixe ou basé sur le solde

• Logique d’auto-compounding optionnelle

• Stop Loss et Take Profit ajustables

• Objectifs de profit et gestion au niveau panier

• Limites quotidiennes de trading et protection de perte maximale

• Protection contre les pertes et le drawdown

• Alertes et identification des trades via magic number

• Expert Advisor MetaTrader 5 natif sans DLL externes

Configuration recommandée

• Symbole : XAUUSD

• Timeframe : M1–M5 (par défaut), autres optionnels

• Type de compte : ECN ou Raw Spread

• Mode de risque : commencer avec de petits lots fixes

• Heure du broker : décalage fixe aligné sur l’heure serveur

Backtesting et utilisation

• Compatible avec le Strategy Tester MetaTrader 5 utilisant des données tick

• Utiliser des spreads réalistes pour l’or

• Le style d’exécution dépend du timeframe et de la fréquence

• Conçu pour une exposition au risque contrôlée

Informations supplémentaires

Un signal de référence basé sur cet Expert Advisor est disponible sur le service MQL5 Signals :

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

Ce signal est fourni uniquement à des fins de suivi et de démonstration.

Avertissement sur les risques

Le trading Forex et CFD comporte un risque élevé. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Testez toujours l’Expert Advisor sur un compte démo avant une utilisation réelle.