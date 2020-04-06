ROSE Gold ― XAUUSD 自動売買 Expert Advisor

ROSE Gold は ゴールド（XAUUSD） 向けに設計された自動売買 Expert Advisor です。

デフォルト設定では M1～M5 タイムフレームに最適化されており、入力パラメータを調整することで 任意の時間足 で使用できます。

本システムには取引頻度を調整できる機能があり、設定に応じて 高頻度・中頻度・低頻度 の実行モードで動作します。

すべての内部条件が満たされた場合にのみ取引が実行され、構造化された管理された取引をサポートします。

重要な使用上の注意

高頻度（HFT）モード に設定した場合、ROSE Gold は 限定された取引セッション および 日次利益目標ベースの運用 を目的としており、24時間連続運用は推奨されません。

非 HFT モード では、EA は デフォルト設定 を使用し、標準的な取引頻度で動作します。

すべてのモードにおいて、時間オフセットは必ずブローカーのサーバー時間に合わせて固定してください。

主な特徴

• XAUUSD（ゴールド）向けに設計

• デフォルト設定は M1～M5 に最適化

• タイムフレームは完全にユーザー選択可能

• 取引頻度を設定可能（高 / 中 / 低）

• 取引日および取引セッションの調整が可能

• 固定ロットまたは残高ベースのロット設定

• オプションの自動複利ロジック

• Stop Loss および Take Profit の調整が可能

• バスケット単位の利益目標と取引管理

• 日次取引制限および最大損失保護

• 損失ロックおよびドローダウン保護

• アラート機能および magic number による取引識別

• 外部 DLL を使用しない MetaTrader 5 ネイティブ EA

推奨設定

• 通貨ペア：XAUUSD

• タイムフレーム：M1～M5（デフォルト）、その他は任意

• 口座タイプ：ECN または Raw Spread

• リスク設定：小さな固定ロットから開始

• ブローカー時間：サーバー時間に合わせた固定オフセット

バックテストと使用

• ティックデータを使用した MetaTrader 5 ストラテジーテスターに対応

• ゴールドのバックテストでは現実的なスプレッドを使用

• 実行スタイルはタイムフレームと頻度設定に依存

• 管理されたリスク運用を目的に設計

追加情報

本 EA に基づく参照シグナルは MQL5 Signals サービスで利用可能です：

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

本シグナルは 監視およびデモ目的のみ で提供されます。

リスク警告

Forex および CFD 取引には高いリスクが伴います。過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。

実運用前に必ずデモ口座でテストしてください。