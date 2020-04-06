Rose Gold

ROSE Gold – Expert Advisor Automatizado para XAUUSD

ROSE Gold é um Expert Advisor automatizado desenvolvido para Ouro (XAUUSD).
O EA é otimizado para os timeframes M1–M5 utilizando as configurações padrão, permitindo que os usuários o executem em qualquer timeframe por meio do ajuste dos parâmetros de entrada.

O sistema inclui controles configuráveis de frequência de negociação, permitindo operar em modos de alta, média ou baixa frequência, dependendo das configurações selecionadas.
As operações são executadas somente quando todas as condições internas são atendidas, garantindo uma negociação estruturada e controlada.

Nota Importante de Uso

Quando configurado para execução em alta frequência, o ROSE Gold é destinado a sessões de negociação limitadas e operação baseada em lucro diário, não sendo recomendado para execução contínua 24/7.
No modo não HFT, o EA opera utilizando as configurações padrão, com frequência normal e execução controlada.
Em todos os modos, o offset de tempo deve ser fixado e alinhado com o horário do servidor do broker.

Principais Características

• Desenvolvido para XAUUSD (Ouro)
• Configuração padrão otimizada para M1–M5
• Timeframe totalmente selecionável pelo usuário
• Frequência de negociação configurável (alta / média / baixa)
• Dias e sessões de negociação ajustáveis
• Lote fixo ou baseado no saldo
• Lógica opcional de auto-compounding
• Stop Loss e Take Profit ajustáveis
• Alvos de lucro e gerenciamento por cesta
• Limites diários de negociação e proteção de perda máxima
• Proteção contra perdas e drawdown
• Alertas e identificação de operações via magic number
• Expert Advisor MetaTrader 5 nativo sem DLLs externas

Configuração Recomendada

• Símbolo: XAUUSD
• Timeframe: M1–M5 (padrão), outros opcionais
• Tipo de conta: ECN ou Raw Spread
• Modo de risco: iniciar com pequenos lotes fixos
• Horário do broker: offset fixo alinhado ao servidor

Backtesting e Uso

• Compatível com o Strategy Tester do MetaTrader 5 utilizando dados tick
• Utilizar spreads realistas para Ouro
• O estilo de execução depende do timeframe e da frequência configurada
• Projetado para exposição controlada ao risco

Informações Adicionais

Um sinal de referência baseado neste Expert Advisor está disponível no serviço MQL5 Signals:

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

O sinal é fornecido apenas para fins de monitoramento e demonstração.

Aviso de Risco

Negociar Forex e CFDs envolve alto risco. Resultados passados não garantem resultados futuros.
Sempre teste o Expert Advisor em uma conta demo antes de operar ao vivo.


