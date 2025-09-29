DrawMaster
- 유틸리티
- Alex Orozco
- 버전: 1.2
- 업데이트됨: 26 12월 2025
- 활성화: 6
DrawMaster - MT5용 전문 드로잉 도구
진지한 트레이더를 위한 고급 드로잉 도구가 포함된 올인원 패널.
✨ 주요 기능:
• 스마트 사각형 - 빈 사각형 및 채움 사각형, 사용자 정의 가능한 색상
• 추세선 - 다양한 스타일 및 두께 설정 가능
• 시장 구조 - 자동 감지 기능이 있는 MS 및 BOS
• 자유 그리기 - 방향 색상이 적용된 마커 및 경로
• 영역별 지우개 - 여러 개체를 빠르게 제거
• 사용자 정의 가능한 패널 - 차트 내 6가지 위치 선택 가능
🚀 주요 장점:
시간대 간 지속적 객체 유지
깔끔하고 전문적인 인터페이스
빠른 사용을 위한 키보드 단축키
가격 행동(Price Action) 및 기술적 분석에 최적화
전문 도구를 한곳에 모아 기술적 분석을 최적화하고 차트를 체계적으로 관리하세요.
good product and friendly support.