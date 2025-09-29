DrawMaster

5

📢 중요! 구매 전 저에게 연락하시면 20% 할인을 받으실 수 있습니다🎁 TG: @SoyRauX

DrawMaster - MT5용 전문 드로잉 도구


진지한 트레이더를 위한 고급 드로잉 도구가 포함된 올인원 패널.


✨ 주요 기능:


• 스마트 사각형 - 빈 사각형 및 채움 사각형, 사용자 정의 가능한 색상

• 추세선 - 다양한 스타일 및 두께 설정 가능

• 시장 구조 - 자동 감지 기능이 있는 MS 및 BOS

• 자유 그리기 - 방향 색상이 적용된 마커 및 경로

• 영역별 지우개 - 여러 개체를 빠르게 제거

• 사용자 정의 가능한 패널 - 차트 내 6가지 위치 선택 가능


🚀 주요 장점:


시간대 간 지속적 객체 유지


깔끔하고 전문적인 인터페이스


빠른 사용을 위한 키보드 단축키


가격 행동(Price Action) 및 기술적 분석에 최적화


전문 도구를 한곳에 모아 기술적 분석을 최적화하고 차트를 체계적으로 관리하세요.

-----------------


리뷰 1
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.12.17 00:17 
 

good product and friendly support.

News Filter EA
Rashed Samir
유틸리티
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
