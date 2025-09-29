DrawMaster

5

DrawMaster — профессиональные инструменты для рисования на MT5


Универсальная панель с расширенными инструментами для рисования для серьезных трейдеров.


✨ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:


• Интеллектуальные прямоугольники — пустые и заполненные с настраиваемыми цветами

• Линии тренда — несколько стилей и настраиваемая толщина

• Рыночные структуры — MS и BOS с автоматическим обнаружением

• Свободное рисование — маркеры и траектории с направленными цветами

• Ластик по областям — быстрое удаление нескольких объектов

• Настраиваемая панель — 6 различных положений на графике


🚀 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:


Объекты, сохраняющиеся между таймфреймами


Чистый и профессиональный интерфейс


Горячие клавиши для быстрого использования


Идеально подходит для Price Action и технического анализа


Оптимизируйте свой технический анализ и поддерживайте порядок на графиках с помощью профессиональных инструментов в одном месте.


Отзывы 1
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.12.17 00:17 
 

good product and friendly support.

Автоматически строит уровни Фибоначчи на основе максимальных и минимальных цен за указанный временной период Несколько баров   могут быть объединены: например, можно получить уровни Фибоначчи на основе максимумов и минимумов за 10 дней Моя утилита 1 : 66+ функций, включая этот индикатор  |   Свяжитесь со мной  по любым вопросам  |    Версия для MT4 Помогает увидеть потенциальные уровни разворота; Паттерны, сформированные на уровнях Фибоначчи, обычно сильнее; Значительно   сокращает   время,  
