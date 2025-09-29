DrawMaster
- Утилиты
- Alex Orozco
- Версия: 1.1
- Обновлено: 16 декабря 2025
- Активации: 6
DrawMaster — профессиональные инструменты для рисования на MT5
Универсальная панель с расширенными инструментами для рисования для серьезных трейдеров.
✨ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Интеллектуальные прямоугольники — пустые и заполненные с настраиваемыми цветами
• Линии тренда — несколько стилей и настраиваемая толщина
• Рыночные структуры — MS и BOS с автоматическим обнаружением
• Свободное рисование — маркеры и траектории с направленными цветами
• Ластик по областям — быстрое удаление нескольких объектов
• Настраиваемая панель — 6 различных положений на графике
🚀 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Объекты, сохраняющиеся между таймфреймами
Чистый и профессиональный интерфейс
Горячие клавиши для быстрого использования
Идеально подходит для Price Action и технического анализа
Оптимизируйте свой технический анализ и поддерживайте порядок на графиках с помощью профессиональных инструментов в одном месте.
good product and friendly support.