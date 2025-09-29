DrawMaster
- ユーティリティ
- Alex Orozco
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 26 12月 2025
- アクティベーション: 6
DrawMaster - MT5向けプロフェッショナル描画ツール
本格的なトレーダーのための高度な描画ツールを備えたオールインワンパネル。
✨ 主な機能：
• スマート矩形 - カスタマイズ可能な色で塗りつぶし/空欄
• トレンドライン - 複数のスタイルと太さを設定可能
• 市場構造 - 自動検出機能付き MS および BOS
• フリーハンド描画 - 方向性カラー付きマーカーおよびパス
• エリア消しゴム - 複数のオブジェクトを素早く削除
• カスタマイズ可能なパネル - チャート上で 6 種類の配置が可能
🚀 主な利点：
タイムフレーム間でオブジェクトが保持される
クリーンでプロフェッショナルなインターフェース
迅速な操作のためのキーボードショートカット
プライスアクションとテクニカル分析に最適
プロフェッショナルなツールを1か所に集約し、テクニカル分析を最適化してチャートを整理しましょう。
