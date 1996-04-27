DrawMaster
- Utilitaires
- Alex Orozco
- Version: 1.0
- Activations: 6
DrawMaster - Outils de dessin professionnels pour MT5
Panneau tout-en-un avec des outils de dessin avancés pour les traders sérieux.
✨ CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
• Rectangles intelligents - Vides et remplis avec des couleurs personnalisables
• Lignes de tendance - Plusieurs styles et épaisseurs configurables
• Structures de marché - MS et BOS avec détection automatique
• Dessin libre - Marqueurs et trajectoires avec couleurs directionnelles
• Gomme par zones - Supprimez rapidement plusieurs objets
• Panneau personnalisable - 6 positions différentes sur le graphique
🚀 AVANTAGES CLÉS :
Objets persistants entre les périodes
Interface claire et professionnelle
Raccourcis clavier pour une utilisation rapide
Parfait pour l'analyse technique et l'action des prix
Optimisez votre analyse technique et organisez vos graphiques grâce à des outils professionnels réunis en un seul endroit.