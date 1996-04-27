DrawMaster

DrawMaster - Outils de dessin professionnels pour MT5


Panneau tout-en-un avec des outils de dessin avancés pour les traders sérieux.


✨ CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :


• Rectangles intelligents - Vides et remplis avec des couleurs personnalisables

• Lignes de tendance - Plusieurs styles et épaisseurs configurables

• Structures de marché - MS et BOS avec détection automatique

• Dessin libre - Marqueurs et trajectoires avec couleurs directionnelles

• Gomme par zones - Supprimez rapidement plusieurs objets

• Panneau personnalisable - 6 positions différentes sur le graphique


🚀 AVANTAGES CLÉS :


Objets persistants entre les périodes


Interface claire et professionnelle


Raccourcis clavier pour une utilisation rapide


Parfait pour l'analyse technique et l'action des prix


Optimisez votre analyse technique et organisez vos graphiques grâce à des outils professionnels réunis en un seul endroit.


