Candle Power EA

S&P 500용 평균회귀 5개 전략 포트폴리오

다음 급락장이 두렵나요?

Candle Power EA가 있으면 걱정하지 않으셔도 됩니다. 이 EA는 서로 보완하는 평균회귀 전략 5개(5개 설정, 서로 다른 필터 방식)를 S&P 500에 묶어 적용합니다. 특히 스트레스 국면에서의 과도한 움직임을 체계적으로 포착하고, 급격한 조정이 동반된 변동성 높은 시장 국면에서 강점을 발휘합니다. 평상시 시장 국면에서는 EA가 전체 시장의 흐름을 대체로 따라가므로 전술적 포트폴리오 헤지와 추가 수익원을 동시에 제공할 수 있습니다.

마팅게일 없음, 그리드 없음. 명확한 문서화, 견고함, 실용성. 15년 이상의 틱 데이터 기반 장기 백테스트 이력과 2008년 이후 S&P 선물과의 비교를 갖추었습니다.

왜 이 EA인가요?

급락(크래시) 집중: 하락 국면 에서 변동성 피크 와 평균회귀 를 전술적으로 활용.

단일 전략이 아닌 포트폴리오: 독립된 5개 모듈 → 낮은 상관관계 , 더 매끄러운 에쿼티 .

실무 + 기술: 공인 증권 트레이더 & 포트폴리오 매니저 가 설계, EA 프로그래밍 15년 경력 의 컴퓨터공학 디플롬 보유자 와 공동 구현.

유연한 확장성: VIX, 금 (XAUUSD), **원유 (USOIL/UKOIL)**용 프리셋이 개발 중.

라이브 트래킹

(시작은 불과 며칠 전)

투명성은 의무입니다. 현재 라이브 성과:

MQL5 시그널: https://www.mql5.com/de/signals/2328739?source=Site+Profile

FX Blue 개요: https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment

참고: 시그널에는 다른 전략들도 포함되어 있습니다. FX Blue에서 EA에 포함된 5개 전략은 https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats

에서 매직 넘버를 지정해 개별적으로 추적할 수 있습니다.

전략 모듈 (매직 넘버 포함)

용어: CPI = Candle Power Indicator, RSI = 상대강도지수.

Big Bad Bug Bounce

접근법: RSI + 변동성 필터

매직 넘버: 10001 Marauder Mondays

접근법: CPI + 요일 필터

매직 넘버: 10002 Arachnid Anchors

접근법: CPI + 일중 고가/저가 필터

매직 넘버: 10003 CPI + Daily

접근법: CPI + 일중 고가/저가 필터 + 다양한 종료 방식

매직 넘버: 10004 더 자주 거래하고 싶으신가요?

접근법: CPI + CPI (다단계 CPI 시그널 확인)

매직 넘버: 10005

시그널 엔진 & 필터 (발췌)

진입: CPI (Candle Power Indicator) , RSI , 또는 그 조합 .

청산: 7가지 변형 ( 손절/익절/트레일링 스톱 외에), RSI-/CPI-청산 포함.

자금관리: 8가지 방식 , 리스크 는 MM 방식 에서만 설정.

스톱 & 타깃: 7가지 SL , 6가지 TP , 3가지 손익분기(브레이크이븐) 방식 , 추가로 시간 스톱 .

추세/변동성: 이동평균 2개 (완전 파라미터화 가능), 변동성 필터(3가지 방식) .

레짐/타이밍: 일중 고/저, 종가, 월/주/일 필터, 계절성, 금리 사이클, 거래일, 캔들 및 이전 캔들 필터(색상 + %).

테스트 & 데이터베이스

틱 데이터 백테스트 기준일 2010-10-15 부터.

**S&P 선물 (M1)**과의 데이터 정합은 2008-01-01부터 (견고성 체크).

(백테스트/분석은 미래 성과를 보장하지 않습니다.)

거래 빈도 (연평균)

Big Bad Bug Bounce: 약 35건 거래

Marauder Mondays: 약 17건 거래

Arachnid Anchors: 약 12건 거래

CPI + Daily: 약 21건 거래

더 자주 거래하고 싶으신가요?: 약 21건 거래

모든 로직이 동일 빈도로 거래하는 것은 아닙니다. 어떤 것은 연 8–17건에 그치고, 다른 모듈은 더 빈번합니다. 이는 시간과 시장 레짐 전반에 걸친 분산을 제공합니다. 거래 횟수는 성과를 보장하지 않습니다.

심볼 & 프리셋

주요: S&P 500

( 브로커 매핑 예: US500 , SPX500USD , US500Cash )

추가 프리셋(계획 중, 아직 미포함): VIX, 금, 원유

가격 & 라이선스 모델

얼리어답터 혜택:

VIX , 금 , 원유 및 기타 종목 에 대한 추가 설정/프리셋 을 2026년 초 까지 출시 예정 .

기존 고객에게는 추가 비용 없이 업데이트로 제공됩니다. 전략 범위가 확대됨에 따라 신규 구매자 대상 가격은 상승할 수 있습니다.

제공 범위 & 지원

EA (.ex4) + 5개 설정 ( S&P 표준 ; VIX/금/원유 프리셋 은 사용 가능 시 추가 제공 )

60쪽 매뉴얼 은 영어 와 독일어 로 제공; AI 를 통해 모든 언어 로 추가 번역 가능( 퀵 스타트 , 파라미터 , 세트업 , 모범 사례 , 리스크 노트 )

→ 구매 후 MQL5 메시지 로 다운로드 링크 ( 구매자 인증 포함)를 받게 됩니다

설명 영상 (DE & EN): 구매자 전용 비공개 링크 — 모든 파라미터 를 자세히 설명

샘플 전략 : 계절성 및 금리 사이클 필터 활용 예시

지원은 MQL5 메시지, 업데이트는 Market을 통해 제공

투명성 & 책임 고지

거래는 리스크가 수반됩니다. 과거 성과(백테스트/라이브 트래킹)는 미래 성과를 보장하지 않습니다. 보수적으로 시작하고, 먼저 데모 계정에서 테스트한 뒤, 통제된 방식으로 규모를 늘리세요. 투자 자문이 아닙니다.