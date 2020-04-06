Candle Power EA

Candle Power EA

S&P 500용 평균회귀 5개 전략 포트폴리오

구매 후에 메시지를 보내 주세요. 매뉴얼 PDF와 자세한 설명 영상 링크를 보내드립니다!!!

EA는 항상 설정된 상태로 작동시켜야 합니다!!!

여기에서 SETFILE 및 설명서를 다운로드하세요 

다음 급락장이 두렵나요?

Candle Power EA가 있으면 걱정하지 않으셔도 됩니다. 이 EA서로 보완하는 평균회귀 전략 5개(5개 설정, 서로 다른 필터 방식)를 S&P 500에 묶어 적용합니다. 특히 스트레스 국면에서의 과도한 움직임을 체계적으로 포착하고, 급격한 조정이 동반된 변동성 높은 시장 국면에서 강점을 발휘합니다. 평상시 시장 국면에서는 EA전체 시장의 흐름을 대체로 따라가므로 전술적 포트폴리오 헤지와 추가 수익원을 동시에 제공할 수 있습니다.

마팅게일 없음, 그리드 없음. 명확한 문서화, 견고함, 실용성. 15년 이상의 틱 데이터 기반 장기 백테스트 이력2008년 이후 S&P 선물과의 비교를 갖추었습니다.

왜 이 EA인가요?

  • 급락(크래시) 집중: 하락 국면에서 변동성 피크평균회귀전술적으로 활용.

  • 단일 전략이 아닌 포트폴리오: 독립된 5개 모듈낮은 상관관계, 더 매끄러운 에쿼티.

  • 실무 + 기술: 공인 증권 트레이더 & 포트폴리오 매니저가 설계, EA 프로그래밍 15년 경력컴퓨터공학 디플롬 보유자와 공동 구현.

  • 유연한 확장성: VIX, 금 (XAUUSD), **원유 (USOIL/UKOIL)**용 프리셋개발 중.

라이브 트래킹

(시작은 불과 며칠 전)

투명성은 의무입니다. 현재 라이브 성과:

참고: 시그널에는 다른 전략들도 포함되어 있습니다. FX Blue에서 EA에 포함된 5개 전략https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats

에서 매직 넘버를 지정해 개별적으로 추적할 수 있습니다.

전략 모듈 (매직 넘버 포함)

용어: CPI = Candle Power Indicator, RSI = 상대강도지수.

  1. Big Bad Bug Bounce
    접근법: RSI + 변동성 필터
    매직 넘버: 10001

  2. Marauder Mondays
    접근법: CPI + 요일 필터
    매직 넘버: 10002

  3. Arachnid Anchors
    접근법: CPI + 일중 고가/저가 필터
    매직 넘버: 10003

  4. CPI + Daily
    접근법: CPI + 일중 고가/저가 필터 + 다양한 종료 방식
    매직 넘버: 10004

  5. 더 자주 거래하고 싶으신가요?
    접근법: CPI + CPI (다단계 CPI 시그널 확인)
    매직 넘버: 10005

시그널 엔진 & 필터 (발췌)

  • 진입: CPI (Candle Power Indicator), RSI, 또는 그 조합.

  • 청산: 7가지 변형(손절/익절/트레일링 스톱 외에), RSI-/CPI-청산 포함.

  • 자금관리: 8가지 방식, 리스크MM 방식에서만 설정.

  • 스톱 & 타깃: 7가지 SL, 6가지 TP, 3가지 손익분기(브레이크이븐) 방식, 추가로 시간 스톱.

  • 추세/변동성: 이동평균 2개(완전 파라미터화 가능), 변동성 필터(3가지 방식).

  • 레짐/타이밍: 일중 고/저, 종가, 월/주/일 필터, 계절성, 금리 사이클, 거래일, 캔들 및 이전 캔들 필터(색상 + %).

테스트 & 데이터베이스

  • 틱 데이터 백테스트 기준일 2010-10-15부터.

  • **S&P 선물 (M1)**과의 데이터 정합2008-01-01부터 (견고성 체크).

(백테스트/분석미래 성과를 보장하지 않습니다.)

거래 빈도 (연평균)

  • Big Bad Bug Bounce:35건 거래

  • Marauder Mondays:17건 거래

  • Arachnid Anchors:12건 거래

  • CPI + Daily:21건 거래

  • 더 자주 거래하고 싶으신가요?:21건 거래

모든 로직이 동일 빈도로 거래하는 것은 아닙니다. 어떤 것은 연 8–17건에 그치고, 다른 모듈은 더 빈번합니다. 이는 시간시장 레짐 전반에 걸친 분산을 제공합니다. 거래 횟수성과를 보장하지 않습니다.

심볼 & 프리셋

  • 주요: S&P 500
    (브로커 매핑 예: US500, SPX500USD, US500Cash)

  • 추가 프리셋(계획 중, 아직 미포함): VIX, , 원유

가격 & 라이선스 모델

얼리어답터 혜택:

  • VIX, , 원유 및 기타 종목에 대한 추가 설정/프리셋2026년 초까지 출시 예정.

  • 기존 고객에게는 추가 비용 없이 업데이트로 제공됩니다. 전략 범위가 확대됨에 따라 신규 구매자 대상 가격은 상승할 수 있습니다.

제공 범위 & 지원

  • EA (.ex4) + 5개 설정(S&P 표준; VIX/금/원유 프리셋은 사용 가능 시 추가 제공)

  • 60쪽 매뉴얼영어독일어로 제공; AI를 통해 모든 언어로 추가 번역 가능(퀵 스타트, 파라미터, 세트업, 모범 사례, 리스크 노트)
    구매 후 MQL5 메시지다운로드 링크(구매자 인증 포함)를 받게 됩니다

  • 설명 영상 (DE & EN): 구매자 전용 비공개 링크모든 파라미터자세히 설명

  • 샘플 전략: 계절성금리 사이클 필터 활용 예시

  • 지원MQL5 메시지, 업데이트Market을 통해 제공

투명성 & 책임 고지

거래는 리스크가 수반됩니다. 과거 성과(백테스트/라이브 트래킹)는 미래 성과를 보장하지 않습니다. 보수적으로 시작하고, 먼저 데모 계정에서 테스트한 뒤, 통제된 방식으로 규모를 늘리세요. 투자 자문이 아닙니다.


필터:
