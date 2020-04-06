안녕하세요, 동료 상인님—

네, 이건 저희가 만든 것의 아주 작은 일부일 뿐입니다. 하지만 이 작은 조각만으로도 게임의 판도를 바꿀 수 있습니다.

EA_Quantum_IQ7 ALL in ONE 최대 95% 할인 (/market/product/153369)

이건 평범한 EA가 아닙니다. 가짜 신호에 지쳐 실질적이고 지능적인 제어를 원하는 트레이더를 위해 정밀하게 제작된 도구입니다.

이 제품은 다른 곳에서는 찾을 수 없습니다.

가짜 신호 없음

조작된 역사 없음

속임수 없는 EA 마케팅

원래 제품과 7일 체험판을 통해 당사의 헌신을 직접 확인해 보세요.





EA_Quantum_IQ7이 왜 그렇게 특별한가요?

비전을 가진 트레이더를 위해 제작되었습니다

조작된 백테스트나 헛된 약속은 잊어버리세요. 시장을 명확하게 이해 하고 시장을 장악하고 싶은 분들을 위한 것입니다.

거래를 재정의하는 3가지 핵심 기능:

Ai 마스터마인드 대시보드 – 스마트 알고리즘 두뇌에서 나오는 실시간 신호와 기술적 통찰력. 실용적인 거래 패널 – 드래그 앤 드롭 방식의 간편함으로 직관적인 수동 거래가 가능해졌습니다. EA-AutoRobot – 정밀하게 다중 쌍의 행동을 모방하는 자동 거래.

거래하면서 배우세요

각 기능에는 튜토리얼이 제공됩니다. 단순히 도구를 사용하는 것이 아니라, 숙련도를 높이는 것입니다.

신뢰하기 전에 테스트하세요

저희는 투명성을 중시합니다. 7일 동안 무료로 체험해 보세요.

전체 버전을 잠금 해제하려면 메인 메뉴에 ID_Code = DEMO-101을 입력하세요.

Free Use 7-Day – MT4 (/market/product/151261)

시작하는 방법

무료 데모 다운로드 메인 메뉴에서 ID_Code = DEMO-101을 입력하세요. 알고리즘이 활성화되고 모든 기능이 잠금 해제됩니다.

시험 요약

Ai Mastermind > 초보자가 일주일 안에 시장을 예측하는 데 도움이 됩니다 | > 실시간 신호 + 기술 지원

트레이딩 패널 > 더욱 스마트한 수동 트레이딩 환경 | > 드래그 앤 드롭 방식의 수동 트레이딩

EA-AutoRobot > 가장 잘 맞는 쌍을 찾기 위한 백테스트 |

사용 및 설정

• Ai 마스터마인드 → 회전시키세요

• 거래 패널 → 정지 l H4에서 웁

• EA-AutoRobot → 백테스트 → 조정 → 포워드 테스트

Predator IQ7을 사용하면 단순히 EA를 시도하는 것이 아니라 시장을 지능적으로 이해하는 법을 배울 수 있습니다.

현명한 리뷰어에게는 보상이 주어집니다. BATIK 커뮤니티에 가입하여 5점 만점 기여자로 두각을 나타내세요.

BATIK 동맹으로부터의 메모 :

이건 저희가 숨은 힘으로 만들어낸 것의 극히 일부일 뿐입니다. 하지만 진정한 트레이더라면 그 가치를 인정하실 겁니다.

BATIK 커뮤니티에 가입하세요.

장점

투명성 – 구매 전 테스트

교육용 – 전체 튜토리얼 비디오

실용적 – 이론이 아닌 실제 경험

주의: CyberBot 회원 여러분, "ThinkBot IQ7"을 실제 거래에 사용할 경우, 주요 통화쌍에 대한 경험과 패턴 인식을 바탕으로 더욱 정확한 판단을 내리시기 바랍니다. GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, Google AI Gemini의 기본 원리와 거래 심리는 현명한 거래를 지원합니다. --- 만약 프로그램 작동에 문제가 발생하거나 프로그램이 정상적으로 실행되지 않을 경우, 메타트레이더에서 다음 사항을 확인했는지 확인하십시오.

IMPORTANT NOTICE: We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network. We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. | For customer satisfaction, a one-week product trial is available.

[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us : mql5 com/ru/users/BATIK

마지막 메모

EA AutoRobot은 외환 및 파생상품 시장에 상장된 대부분의 자산의 행동 특성을 인식하고 이에 적응하도록 세심하게 설계되었습니다. EA AutoRobot의 진정한 독보적인 특징은 유연성입니다. 특정 통화쌍이나 시간대에 관계없이 작동합니다. 이를 통해 자체적인 연구 및 최적화를 위한 광범위한 기회를 제공하여 가장 수익성 있는 거래 조합을 탐색하고 파악할 수 있습니다.

우리는 당신이 시간을 할애하도록 권장합니다 백테스팅 다양한 통화쌍과 시간대에 대한 전략 테스터를 통해 이상적인 설정을 찾아보세요. 시작점으로 다음을 권장합니다. H1 시간대의 EURUSD .

당신이 정말로 기다리고 있었다면 차세대 거래 시스템 , 강화됨 AI 마스터마인드 24시간 내내 당신의 개인 컨설턴트 역할을 해드리겠습니다. 지금이 바로 행동할 때입니다. 투자한 것보다 훨씬 큰 이익을 얻을 수 있습니다.