HFT Prop Firm US30 Pro

**HFT 프롭 파임 - 전문가 어드바이저 설명:**

HFT 프롭 파임이라는 이름의 전문가 어드바이저(EA)는 고주파 거래(HFT)를 허용하는 프로프라이어터리 트레이딩 데스크에서의 승인에 특화된 혁신적인 솔루션입니다. 이 EA는 트레이더 모드 1과 트레이더 모드 2로 알려진 두 가지 고유한 트레이더 모드를 제공하여 사용자에게 승인 프로세스 중 유연성을 제공합니다.

HFT 프롭 파임 EA는 두 가지 다른 HFT 작업 옵션, 일반 HFT와 터보 HFT를 제공함으로써 주목을 받습니다. 두 옵션 모두 거래 효율을 최적화하기 위해 주문을 밀리초 단위로 실행합니다. 트레이더는 또한 50,000에서 500,000까지 다양한 계정 크기에 맞게 조정된 사전 설정 구성을 사용할 수 있습니다. 또한 계정 승인 프로세스는 신속하게 처리되며 많은 경우 사용자가 선택한 사용자 지정 설정에 따라 동일한 날에 승인될 수 있습니다.

이 EA의 주요 차별점은 프로프라이어터리 트레이딩 데스크에서 승인을 받는 트레이더의 요구를 충족시키는 것뿐만 아니라 승인 후 실제 계정에서도 사용할 수 있다는 점입니다. 사용자는 일상적인 작업을 위해 일반 트레이더 모드 또는 그리드 트레이더 옵션 중 선택할 수 있습니다. 이는 HFT 프롭 파임을 프로프라이어터리 트레이딩 데스크에서 승인을 받는 트레이더와 실제 계정에서 거래하려는 사용자 모두에게 완벽하게 적합한 포괄적이고 쉽게 구성할 수 있는 로봇으로 만듭니다.

HFT 옵션은 주로 테스트 계정 승인 목적으로 개발되었음을 주의해야 합니다. 실제 계정에서 사용하려면 사용자가 그리드 트레이더 또는 데이 트레이더 옵션을 선택하여 설정을 사용자 정의해야 합니다. 이러한 접근 방식은 HFT 프롭 파임을 트레이딩 데스크 트레이더의 특정한 요구를 충족시키는 포괄적인 도구로 만들어 주며 승인과 일일 거래 능력을 제공하여 프로프라이어터리 트레이딩 데스크 시장에서 독특한 존재로 만듭니다.

**EA 작동:**

| 시간 프레임 | M1 또는 M5 |

**주요 프롭 파임:**

. 인피니티 포렉스 파운드

HFT 프롭 파임 EA는 현재 주요 프롭 파임에서 사용 가능하며 프로프라이어터리 트레이딩 데스크에서 승인 및 거래를 원하는 트레이더에게 효율적이고 유연한 경험을 제공합니다.
