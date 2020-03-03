Aureum one millon shot Avarubenuy

여기에 한국의 MQL5 트레이더 커뮤니티를 공략하기 위한 전문적인 한국어 번역본이 있습니다. 한국 시장은 기술적 분석과 공격적인 성장을 선호하므로 그에 맞춰 톤을 조정했습니다.

AVARUBENUY가 AVA Internacional Group을 위해 설계 및 프로그래밍했습니다.

Aureum One Million Shot – 골드 터미널 벨로시티 (Gold Terminal Velocity)

Aureum One Million Shot은 금(XAUUSD) 시장에서 폭발적인 성장을 원하는 트레이더를 위해 독점적으로 설계된 고주파 알고리즘 시스템입니다. 이 로봇은 "터보 관리(Turbo Management)" 전략을 통해 극한의 변동성을 수익화할 수 있도록 실제 시장 조건에서 최적화되었습니다.

작동 원리

이 시스템은 지수 이동 평균(EMA) 교차와 상대 강도 지수(RSI) 필터를 기반으로 한 분석 엔진을 사용하여 마이크로 트렌드에서 정확한 진입 지점을 식별합니다. 신호가 감지되면 봇은 짧은 기간 내에 복리 효과를 극대화하도록 설계된 공격적인 리스크 관리를 적용합니다.

시스템 목표

주요 목표는 최단 시간 내에 대규모 자본 이정표(테스트에서 보여준 150만 달러 목표 등)를 달성하는 것입니다. 이는 3.40 이상의 수익 요인(Profit Factor)을 통해 소액 계좌를 기관 수준으로 끌어올리기 위해 설계된 "원샷(One-shot)" 도구입니다.

리스크 관리 및 경고 (고위험)

이 시스템은 고위험 시스템입니다. 공격적인 설정으로 인해 변동성에 따라 자본 최대 낙폭(Drawdown)이 **70%**를 초과하거나 심지어 위험 수준에 도달할 수 있음이 보고서에 나타나 있습니다.

관측된 최대 낙폭: 72.93%

상대 자본 감소: 극한의 스트레스 테스트 조건에서 최대 100%.

권장 출금 전략

이 시스템을 현명하게 운영하기 위해 사용자는 반드시 엄격한 수익 보존 정책을 따라야 합니다:

부분 출금: 로봇이 계좌를 두 배로 불리는 즉시 초기 자본금을 출금하는 것이 좋습니다.

전액 출금: 개인적인 목표나 중요한 이정표에 도달하면 전액 출금을 수행하고 안전한 기반에서 시스템을 재시작하는 것이 권장됩니다.

전액 재투자 금지: 완전히 잃어도 경제적으로 타격이 없는 자금으로만 거래하십시오.

기술 사양

심볼: XAUUSD (금).

타임프레임: M5.

터보 설정: 거래당 5% 리스크 및 15%의 폭발적인 익절(Take Profit) 설정.

보호: 유동성이 낮은 시장에서의 진입을 피하기 위해 최대 스프레드 필터를 35포인트로 설정.

참고: 과거의 결과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실거래 전에는 항상 데모 계좌를 사용하십시오.

전문가의 비결 (The Secret): 익절(TP)을 **5%**로 낮추고 수동 본전 설정(Breakeven) 및 수동 트레일링 스탑을 함께 운용하면 예외적으로 매우 높은 결과를 얻을 수 있습니다. 이 로봇은 약 500달러 정도로 시작하여 빠르게 실제 자본을 구축하기 위해 설계되었습니다. 하루에 한 번, 단 2분 동안만 수동으로 리스크를 관리해 주면 이 EA는 놀라운 수치를 보여줄 것입니다. 데모에서 테스트해 보십시오. 이 로봇이 창출할 수 있는 가치에 비해 가격은 상대적으로 낮게 책정되었습니다.

감사합니다. AVARUBENUY