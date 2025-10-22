- 자본
- 축소
트레이드:
33
이익 거래:
22 (66.66%)
손실 거래:
11 (33.33%)
최고의 거래:
125.01 USD
최악의 거래:
-65.96 USD
총 수익:
656.09 USD (66 044 pips)
총 손실:
-240.88 USD (24 085 pips)
연속 최대 이익:
5 (257.13 USD)
연속 최대 이익:
257.13 USD (5)
샤프 비율:
0.47
거래 활동:
21.45%
최대 입금량:
35.48%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
4.89
롱(주식매수):
22 (66.67%)
숏(주식차입매도):
11 (33.33%)
수익 요인:
2.72
기대수익:
12.58 USD
평균 이익:
29.82 USD
평균 손실:
-21.90 USD
연속 최대 손실:
2 (-70.70 USD)
연속 최대 손실:
-70.70 USD (2)
월별 성장률:
52.17%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
84.93 USD (14.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.82% (39.97 USD)
자본금별:
79.92% (90.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|415
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|42K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +125.01 USD
최악의 거래: -66 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +257.13 USD
연속 최대 손실: -70.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
전문가에 의한 극심한 예치금 가속화: GoldBaron EA
첫 달에 대규모 하락은 눈부신 시작을 위한 필연적인 것입니다. 예치금이 가속화되고 있습니다!!! 우리는 다른 곳에 투자하고 있습니다.
100달러로 시작하는 것은 큰 위험입니다. 편안한 작업을 위해 최소 300달러가 필요합니다.
- 시작 날짜: 2025.10.20
- 초기 예치금: 95달러
- 목표: 2026년 3월까지 1000%
전문가는 «AceTrend» 지표를 기반으로 그의 신호를 생성합니다: https://www.mql5.com/en/market/product/139259
비밀은 지표에 있습니다! 우리가 이런 뛰어난 결과를 보여줄 수 있는 기술적인 돌파가 이루어졌습니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 155 USD
433%
0
0
USD
USD
511
USD
USD
11
100%
33
66%
21%
2.72
12.58
USD
USD
80%
1:500