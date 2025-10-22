시그널섹션
Mikhail Sergeev

GoldBaron EA MT5 High risk

Mikhail Sergeev
0 리뷰
안정성
11
0 / 0 USD
월별 155 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 433%
RoboForex-Pro
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
33
이익 거래:
22 (66.66%)
손실 거래:
11 (33.33%)
최고의 거래:
125.01 USD
최악의 거래:
-65.96 USD
총 수익:
656.09 USD (66 044 pips)
총 손실:
-240.88 USD (24 085 pips)
연속 최대 이익:
5 (257.13 USD)
연속 최대 이익:
257.13 USD (5)
샤프 비율:
0.47
거래 활동:
21.45%
최대 입금량:
35.48%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
4.89
롱(주식매수):
22 (66.67%)
숏(주식차입매도):
11 (33.33%)
수익 요인:
2.72
기대수익:
12.58 USD
평균 이익:
29.82 USD
평균 손실:
-21.90 USD
연속 최대 손실:
2 (-70.70 USD)
연속 최대 손실:
-70.70 USD (2)
월별 성장률:
52.17%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
84.93 USD (14.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.82% (39.97 USD)
자본금별:
79.92% (90.76 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 415
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 42K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +125.01 USD
최악의 거래: -66 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +257.13 USD
연속 최대 손실: -70.70 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 더...
전문가에 의한 극심한 예치금 가속화: GoldBaron EA 

첫 달에 대규모 하락은 눈부신 시작을 위한 필연적인 것입니다. 예치금이 가속화되고 있습니다!!! 우리는 다른 곳에 투자하고 있습니다.

100달러로 시작하는 것은 큰 위험입니다. 편안한 작업을 위해 최소 300달러가 필요합니다.


  • 시작 날짜: 2025.10.20
  • 초기 예치금: 95달러
  • 목표: 2026년 3월까지 1000%

전문가는 «AceTrend» 지표를 기반으로 그의 신호를 생성합니다: https://www.mql5.com/en/market/product/139259

비밀은 지표에 있습니다! 우리가 이런 뛰어난 결과를 보여줄 수 있는 기술적인 돌파가 이루어졌습니다.


리뷰 없음
2025.12.31 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 14:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 05:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 01:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 10:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 09:07
Share of trading days is too low
2025.10.22 12:53
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 12:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.22 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
