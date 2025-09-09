- 成長
トレード:
65
利益トレード:
48 (73.84%)
損失トレード:
17 (26.15%)
ベストトレード:
21.51 USD
最悪のトレード:
-10.94 USD
総利益:
212.58 USD (14 037 pips)
総損失:
-80.44 USD (8 931 pips)
最大連続の勝ち:
8 (20.74 USD)
最大連続利益:
29.67 USD (7)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
99.61%
最大入金額:
453.16%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
6.77
長いトレード:
32 (49.23%)
短いトレード:
33 (50.77%)
プロフィットファクター:
2.64
期待されたペイオフ:
2.03 USD
平均利益:
4.43 USD
平均損失:
-4.73 USD
最大連続の負け:
3 (-19.53 USD)
最大連続損失:
-19.53 USD (3)
月間成長:
17.19%
年間予想:
208.55%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
19.53 USD (11.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.31% (19.53 USD)
エクイティによる:
84.58% (84.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|55
|USDCAD
|10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|125
|USDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|7K
|USDCAD
|-1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.51 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +20.74 USD
最大連続損失: -19.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|2.80 × 408
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
