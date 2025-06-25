通貨 / SSD
SSD: Simpson Manufacturing Company Inc
184.00 USD 1.57 (0.86%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SSDの今日の為替レートは、0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり181.75の安値と184.18の高値で取引されました。
Simpson Manufacturing Company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSD News
1日のレンジ
181.75 184.18
1年のレンジ
137.35 197.82
- 以前の終値
- 182.43
- 始値
- 182.95
- 買値
- 184.00
- 買値
- 184.30
- 安値
- 181.75
- 高値
- 184.18
- 出来高
- 791
- 1日の変化
- 0.86%
- 1ヶ月の変化
- -2.65%
- 6ヶ月の変化
- 17.20%
- 1年の変化
- -2.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K