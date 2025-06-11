货币 / SSD
SSD: Simpson Manufacturing Company Inc
187.09 USD 0.32 (0.17%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SSD汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点186.80和高点188.84进行交易。
关注Simpson Manufacturing Company Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SSD新闻
日范围
186.80 188.84
年范围
137.35 197.82
- 前一天收盘价
- 186.77
- 开盘价
- 187.66
- 卖价
- 187.09
- 买价
- 187.39
- 最低价
- 186.80
- 最高价
- 188.84
- 交易量
- 114
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- -1.01%
- 6个月变化
- 19.17%
- 年变化
- -0.96%
