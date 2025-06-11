Валюты / SSD
SSD: Simpson Manufacturing Company Inc
186.77 USD 1.72 (0.91%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SSD за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 185.80, а максимальная — 188.74.
Следите за динамикой Simpson Manufacturing Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
185.80 188.74
Годовой диапазон
137.35 197.82
- Предыдущее закрытие
- 188.49
- Open
- 188.74
- Bid
- 186.77
- Ask
- 187.07
- Low
- 185.80
- High
- 188.74
- Объем
- 412
- Дневное изменение
- -0.91%
- Месячное изменение
- -1.18%
- 6-месячное изменение
- 18.97%
- Годовое изменение
- -1.13%
