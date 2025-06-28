통화 / SSD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SSD: Simpson Manufacturing Company Inc
181.98 USD 2.02 (1.10%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SSD 환율이 오늘 -1.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 179.90이고 고가는 183.47이었습니다.
Simpson Manufacturing Company Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSD News
- Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Presents at 24th Annual Diversified Industrials & Services Conference Transcript
- 심슨 제조, 연례 컨퍼런스서 전략적 성장 계획 발표
- Simpson Manufacturing at 24th Annual Conference: Strategic Growth Plans
- Simpson Manufacturing (SSD) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Simpson Manufacturing stock hits 52-week high at 197.82 USD
- Is Simpson Manufacturing (SSD) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
- Simpson Mfg: Deep Moat Makes It A High-Quality, Compounding Enterprise (SSD)
- Are Construction Stocks Lagging Simpson Manufacturing (SSD) This Year?
- All You Need to Know About Simpson Manufacturing (SSD) Rating Upgrade to Buy
- Simpson Manufacturing price target raised to $185 from $180 at DA Davidson
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Simpson Manufacturing Reports Q2 Growth
- Simpson Manufacturing Co., Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SSD)
- Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Simpson Manufacturing beats Q2 2025 forecasts
- Simpson Manufacturing Q2 2025 slides: Market outperformance drives strong results
- Simpson Manufacturing rises as Q2 results beat estimates
- Simpson Manufacturing earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Simpson Manufacturing: It's Too Soon For An Upgrade (NYSE:SSD)
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- LRT Capital Management June 2025 Investor Update
- 7 Upcoming Dividend Increases Including Two Kings
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
일일 변동 비율
179.90 183.47
년간 변동
137.35 197.82
- 이전 종가
- 184.00
- 시가
- 183.47
- Bid
- 181.98
- Ask
- 182.28
- 저가
- 179.90
- 고가
- 183.47
- 볼륨
- 389
- 일일 변동
- -1.10%
- 월 변동
- -3.71%
- 6개월 변동
- 15.92%
- 년간 변동율
- -3.67%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K