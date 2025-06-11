Divisas / SSD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SSD: Simpson Manufacturing Company Inc
182.43 USD 4.34 (2.32%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SSD de hoy ha cambiado un -2.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 181.69, mientras que el máximo ha alcanzado 189.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Simpson Manufacturing Company Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSD News
- Simpson Manufacturing (SSD) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Simpson Manufacturing stock hits 52-week high at 197.82 USD
- Is Simpson Manufacturing (SSD) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
- Simpson Mfg: Deep Moat Makes It A High-Quality, Compounding Enterprise (SSD)
- Are Construction Stocks Lagging Simpson Manufacturing (SSD) This Year?
- All You Need to Know About Simpson Manufacturing (SSD) Rating Upgrade to Buy
- Simpson Manufacturing price target raised to $185 from $180 at DA Davidson
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Simpson Manufacturing Reports Q2 Growth
- Simpson Manufacturing Co., Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SSD)
- Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Simpson Manufacturing beats Q2 2025 forecasts
- Simpson Manufacturing Q2 2025 slides: Market outperformance drives strong results
- Simpson Manufacturing rises as Q2 results beat estimates
- Simpson Manufacturing earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Simpson Manufacturing: It's Too Soon For An Upgrade (NYSE:SSD)
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- LRT Capital Management June 2025 Investor Update
- 7 Upcoming Dividend Increases Including Two Kings
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Simpson Manufacturing Q1 2025 slides: 30-year growth story continues amid housing challenges
- Simpson Manufacturing Co., Inc. Publishes Fiscal 2024 Corporate Social Responsibility Report
- Simpson Manufacturing at Wells Fargo Conference: Strategic Growth Insights
Rango diario
181.69 189.26
Rango anual
137.35 197.82
- Cierres anteriores
- 186.77
- Open
- 187.66
- Bid
- 182.43
- Ask
- 182.73
- Low
- 181.69
- High
- 189.26
- Volumen
- 643
- Cambio diario
- -2.32%
- Cambio mensual
- -3.48%
- Cambio a 6 meses
- 16.20%
- Cambio anual
- -3.43%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B