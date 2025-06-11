CotizacionesSecciones
SSD: Simpson Manufacturing Company Inc

182.43 USD 4.34 (2.32%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SSD de hoy ha cambiado un -2.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 181.69, mientras que el máximo ha alcanzado 189.26.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Simpson Manufacturing Company Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
181.69 189.26
Rango anual
137.35 197.82
Cierres anteriores
186.77
Open
187.66
Bid
182.43
Ask
182.73
Low
181.69
High
189.26
Volumen
643
Cambio diario
-2.32%
Cambio mensual
-3.48%
Cambio a 6 meses
16.20%
Cambio anual
-3.43%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B