Währungen / SSD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SSD: Simpson Manufacturing Company Inc
184.00 USD 1.57 (0.86%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SSD hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 181.75 bis zu einem Hoch von 184.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Simpson Manufacturing Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSD News
- Simpson Manufacturing auf 24. jährlicher Konferenz: Strategische Wachstumspläne
- Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Presents at 24th Annual Diversified Industrials & Services Conference Transcript
- Simpson Manufacturing at 24th Annual Conference: Strategic Growth Plans
- Simpson Manufacturing (SSD) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Simpson Manufacturing stock hits 52-week high at 197.82 USD
- Is Simpson Manufacturing (SSD) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
- Simpson Mfg: Deep Moat Makes It A High-Quality, Compounding Enterprise (SSD)
- Are Construction Stocks Lagging Simpson Manufacturing (SSD) This Year?
- All You Need to Know About Simpson Manufacturing (SSD) Rating Upgrade to Buy
- Simpson Manufacturing price target raised to $185 from $180 at DA Davidson
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Simpson Manufacturing Reports Q2 Growth
- Simpson Manufacturing Co., Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SSD)
- Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Simpson Manufacturing beats Q2 2025 forecasts
- Simpson Manufacturing Q2 2025 slides: Market outperformance drives strong results
- Simpson Manufacturing rises as Q2 results beat estimates
- Simpson Manufacturing earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Simpson Manufacturing: It's Too Soon For An Upgrade (NYSE:SSD)
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- LRT Capital Management June 2025 Investor Update
- 7 Upcoming Dividend Increases Including Two Kings
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
Tagesspanne
181.75 184.18
Jahresspanne
137.35 197.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 182.43
- Eröffnung
- 182.95
- Bid
- 184.00
- Ask
- 184.30
- Tief
- 181.75
- Hoch
- 184.18
- Volumen
- 791
- Tagesänderung
- 0.86%
- Monatsänderung
- -2.65%
- 6-Monatsänderung
- 17.20%
- Jahresänderung
- -2.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K