SSD: Simpson Manufacturing Company Inc

184.00 USD 1.57 (0.86%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SSD hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 181.75 bis zu einem Hoch von 184.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die Simpson Manufacturing Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
181.75 184.18
Jahresspanne
137.35 197.82
Vorheriger Schlusskurs
182.43
Eröffnung
182.95
Bid
184.00
Ask
184.30
Tief
181.75
Hoch
184.18
Volumen
791
Tagesänderung
0.86%
Monatsänderung
-2.65%
6-Monatsänderung
17.20%
Jahresänderung
-2.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K