SSD: Simpson Manufacturing Company Inc

181.98 USD 2.02 (1.10%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SSD fiyatı bugün -1.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 179.90 ve Yüksek fiyatı olarak 183.47 aralığında işlem gördü.

Simpson Manufacturing Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
179.90 183.47
Yıllık aralık
137.35 197.82
Önceki kapanış
184.00
Açılış
183.47
Satış
181.98
Alış
182.28
Düşük
179.90
Yüksek
183.47
Hacim
389
Günlük değişim
-1.10%
Aylık değişim
-3.71%
6 aylık değişim
15.92%
Yıllık değişim
-3.67%
21 Eylül, Pazar