SSD: Simpson Manufacturing Company Inc
181.98 USD 2.02 (1.10%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SSD fiyatı bugün -1.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 179.90 ve Yüksek fiyatı olarak 183.47 aralığında işlem gördü.
Simpson Manufacturing Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
179.90 183.47
Yıllık aralık
137.35 197.82
- Önceki kapanış
- 184.00
- Açılış
- 183.47
- Satış
- 181.98
- Alış
- 182.28
- Düşük
- 179.90
- Yüksek
- 183.47
- Hacim
- 389
- Günlük değişim
- -1.10%
- Aylık değişim
- -3.71%
- 6 aylık değişim
- 15.92%
- Yıllık değişim
- -3.67%
21 Eylül, Pazar