Valute / SSD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SSD: Simpson Manufacturing Company Inc
181.98 USD 2.02 (1.10%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SSD ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 179.90 e ad un massimo di 183.47.
Segui le dinamiche di Simpson Manufacturing Company Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSD News
- Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Presents at 24th Annual Diversified Industrials & Services Conference Transcript
- Simpson Manufacturing alla 24a Conferenza Annuale: Piani di crescita strategica
- Simpson Manufacturing at 24th Annual Conference: Strategic Growth Plans
- Simpson Manufacturing (SSD) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Simpson Manufacturing stock hits 52-week high at 197.82 USD
- Is Simpson Manufacturing (SSD) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
- Simpson Mfg: Deep Moat Makes It A High-Quality, Compounding Enterprise (SSD)
- Are Construction Stocks Lagging Simpson Manufacturing (SSD) This Year?
- All You Need to Know About Simpson Manufacturing (SSD) Rating Upgrade to Buy
- Simpson Manufacturing price target raised to $185 from $180 at DA Davidson
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Simpson Manufacturing Reports Q2 Growth
- Simpson Manufacturing Co., Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SSD)
- Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Simpson Manufacturing beats Q2 2025 forecasts
- Simpson Manufacturing Q2 2025 slides: Market outperformance drives strong results
- Simpson Manufacturing rises as Q2 results beat estimates
- Simpson Manufacturing earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Simpson Manufacturing: It's Too Soon For An Upgrade (NYSE:SSD)
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- LRT Capital Management June 2025 Investor Update
- 7 Upcoming Dividend Increases Including Two Kings
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
Intervallo Giornaliero
179.90 183.47
Intervallo Annuale
137.35 197.82
- Chiusura Precedente
- 184.00
- Apertura
- 183.47
- Bid
- 181.98
- Ask
- 182.28
- Minimo
- 179.90
- Massimo
- 183.47
- Volume
- 389
- Variazione giornaliera
- -1.10%
- Variazione Mensile
- -3.71%
- Variazione Semestrale
- 15.92%
- Variazione Annuale
- -3.67%
20 settembre, sabato