SNX: TD SYNNEX Corporation

150.70 USD 2.27 (1.53%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SNXの今日の為替レートは、1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり149.88の安値と151.99の高値で取引されました。

TD SYNNEX Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
149.88 151.99
1年のレンジ
92.26 154.44
以前の終値
148.43
始値
150.85
買値
150.70
買値
151.00
安値
149.88
高値
151.99
出来高
2.961 K
1日の変化
1.53%
1ヶ月の変化
3.18%
6ヶ月の変化
44.79%
1年の変化
25.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K