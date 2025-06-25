通貨 / SNX
SNX: TD SYNNEX Corporation
150.70 USD 2.27 (1.53%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SNXの今日の為替レートは、1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり149.88の安値と151.99の高値で取引されました。
TD SYNNEX Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SNX News
1日のレンジ
149.88 151.99
1年のレンジ
92.26 154.44
- 以前の終値
- 148.43
- 始値
- 150.85
- 買値
- 150.70
- 買値
- 151.00
- 安値
- 149.88
- 高値
- 151.99
- 出来高
- 2.961 K
- 1日の変化
- 1.53%
- 1ヶ月の変化
- 3.18%
- 6ヶ月の変化
- 44.79%
- 1年の変化
- 25.23%
