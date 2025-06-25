КотировкиРазделы
SNX: TD SYNNEX Corporation

149.69 USD 2.53 (1.66%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SNX за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 149.06, а максимальная — 152.16.

Следите за динамикой TD SYNNEX Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
149.06 152.16
Годовой диапазон
92.26 154.44
Предыдущее закрытие
152.22
Open
152.16
Bid
149.69
Ask
149.99
Low
149.06
High
152.16
Объем
1.172 K
Дневное изменение
-1.66%
Месячное изменение
2.49%
6-месячное изменение
43.82%
Годовое изменение
24.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.