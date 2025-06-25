Валюты / SNX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SNX: TD SYNNEX Corporation
149.69 USD 2.53 (1.66%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNX за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 149.06, а максимальная — 152.16.
Следите за динамикой TD SYNNEX Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SNX
- Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) Reports Break-Even Earnings for Q4
- TD SYNNEX: Firm Reinvestment Runway To Redeploy Cash At An Advantage (SNX)
- Акции TD Synnex Corp достигли исторического максимума в $153,73
- TD Synnex Corp stock hits all-time high at 153.73 USD
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Daktronics (DAKT) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Braze, Inc. (BRZE) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- TD SYNNEX (SNX) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- TD Synnex Corp stock hits all-time high at 149.85 USD
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why TD SYNNEX (SNX) is a Strong Momentum Stock
- T.D. Synnex stock hits all-time high at $149.71
- Fidelity Low-Priced Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FLPKX)
- TD SYNNEX (SNX) Up 5.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- T.D. Synnex Corp stock hits all-time high at 145.25 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- Here's Why TD SYNNEX (SNX) is a Strong Value Stock
- Why TD SYNNEX (SNX) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Should Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) Be on Your Investing Radar?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- TD SYNNEX acquires Apptium to enhance cloud commerce capabilities
- TD Synnex price target raised to $160 from $150 at Loop Capital
- TD SYNNEX Celebrated by Dell Technologies for Advancing Business and Sustainability Goals
- Nvidia To Rally Around 69%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Carnival (NYSE:CCL), Biogen (NASDAQ:BIIB)
Дневной диапазон
149.06 152.16
Годовой диапазон
92.26 154.44
- Предыдущее закрытие
- 152.22
- Open
- 152.16
- Bid
- 149.69
- Ask
- 149.99
- Low
- 149.06
- High
- 152.16
- Объем
- 1.172 K
- Дневное изменение
- -1.66%
- Месячное изменение
- 2.49%
- 6-месячное изменение
- 43.82%
- Годовое изменение
- 24.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.