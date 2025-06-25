Moedas / SNX
SNX: TD SYNNEX Corporation
150.30 USD 1.87 (1.26%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SNX para hoje mudou para 1.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 149.88 e o mais alto foi 151.39.
Veja a dinâmica do par de moedas TD SYNNEX Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SNX Notícias
Faixa diária
149.88 151.39
Faixa anual
92.26 154.44
- Fechamento anterior
- 148.43
- Open
- 150.85
- Bid
- 150.30
- Ask
- 150.60
- Low
- 149.88
- High
- 151.39
- Volume
- 213
- Mudança diária
- 1.26%
- Mudança mensal
- 2.90%
- Mudança de 6 meses
- 44.41%
- Mudança anual
- 24.90%
