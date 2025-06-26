Divisas / SNX
SNX: TD SYNNEX Corporation
148.43 USD 1.26 (0.84%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SNX de hoy ha cambiado un -0.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 147.33, mientras que el máximo ha alcanzado 150.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TD SYNNEX Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
147.33 150.61
Rango anual
92.26 154.44
- Cierres anteriores
- 149.69
- Open
- 149.46
- Bid
- 148.43
- Ask
- 148.73
- Low
- 147.33
- High
- 150.61
- Volumen
- 1.476 K
- Cambio diario
- -0.84%
- Cambio mensual
- 1.62%
- Cambio a 6 meses
- 42.61%
- Cambio anual
- 23.34%
