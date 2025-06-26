CotizacionesSecciones
SNX: TD SYNNEX Corporation

148.43 USD 1.26 (0.84%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SNX de hoy ha cambiado un -0.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 147.33, mientras que el máximo ha alcanzado 150.61.

Siga la dinámica de la pareja de divisas TD SYNNEX Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
147.33 150.61
Rango anual
92.26 154.44
Cierres anteriores
149.69
Open
149.46
Bid
148.43
Ask
148.73
Low
147.33
High
150.61
Volumen
1.476 K
Cambio diario
-0.84%
Cambio mensual
1.62%
Cambio a 6 meses
42.61%
Cambio anual
23.34%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B