Dövizler / SNX
SNX: TD SYNNEX Corporation
149.87 USD 0.83 (0.55%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SNX fiyatı bugün -0.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 148.55 ve Yüksek fiyatı olarak 151.38 aralığında işlem gördü.
TD SYNNEX Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
148.55 151.38
Yıllık aralık
92.26 154.44
- Önceki kapanış
- 150.70
- Açılış
- 151.38
- Satış
- 149.87
- Alış
- 150.17
- Düşük
- 148.55
- Yüksek
- 151.38
- Hacim
- 2.055 K
- Günlük değişim
- -0.55%
- Aylık değişim
- 2.61%
- 6 aylık değişim
- 44.00%
- Yıllık değişim
- 24.54%
21 Eylül, Pazar