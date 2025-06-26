FiyatlarBölümler
Dövizler / SNX
SNX: TD SYNNEX Corporation

149.87 USD 0.83 (0.55%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SNX fiyatı bugün -0.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 148.55 ve Yüksek fiyatı olarak 151.38 aralığında işlem gördü.

TD SYNNEX Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

SNX haberleri

Günlük aralık
148.55 151.38
Yıllık aralık
92.26 154.44
Önceki kapanış
150.70
Açılış
151.38
Satış
149.87
Alış
150.17
Düşük
148.55
Yüksek
151.38
Hacim
2.055 K
Günlük değişim
-0.55%
Aylık değişim
2.61%
6 aylık değişim
44.00%
Yıllık değişim
24.54%
21 Eylül, Pazar