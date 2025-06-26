Devises / SNX
SNX: TD SYNNEX Corporation
149.87 USD 0.83 (0.55%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SNX a changé de -0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 148.55 et à un maximum de 151.38.
Suivez la dynamique TD SYNNEX Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SNX Nouvelles
Range quotidien
148.55 151.38
Range Annuel
92.26 154.44
- Clôture Précédente
- 150.70
- Ouverture
- 151.38
- Bid
- 149.87
- Ask
- 150.17
- Plus Bas
- 148.55
- Plus Haut
- 151.38
- Volume
- 2.055 K
- Changement quotidien
- -0.55%
- Changement Mensuel
- 2.61%
- Changement à 6 Mois
- 44.00%
- Changement Annuel
- 24.54%
20 septembre, samedi