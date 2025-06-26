CotationsSections
Devises / SNX
Retour à Actions

SNX: TD SYNNEX Corporation

149.87 USD 0.83 (0.55%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SNX a changé de -0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 148.55 et à un maximum de 151.38.

Suivez la dynamique TD SYNNEX Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SNX Nouvelles

Range quotidien
148.55 151.38
Range Annuel
92.26 154.44
Clôture Précédente
150.70
Ouverture
151.38
Bid
149.87
Ask
150.17
Plus Bas
148.55
Plus Haut
151.38
Volume
2.055 K
Changement quotidien
-0.55%
Changement Mensuel
2.61%
Changement à 6 Mois
44.00%
Changement Annuel
24.54%
20 septembre, samedi