KurseKategorien
Währungen / SNX
Zurück zum Aktien

SNX: TD SYNNEX Corporation

150.70 USD 2.27 (1.53%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SNX hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 149.88 bis zu einem Hoch von 151.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die TD SYNNEX Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SNX News

Tagesspanne
149.88 151.99
Jahresspanne
92.26 154.44
Vorheriger Schlusskurs
148.43
Eröffnung
150.85
Bid
150.70
Ask
151.00
Tief
149.88
Hoch
151.99
Volumen
2.961 K
Tagesänderung
1.53%
Monatsänderung
3.18%
6-Monatsänderung
44.79%
Jahresänderung
25.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K