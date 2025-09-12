通貨 / RGTI
RGTI: Rigetti Computing Inc
24.74 USD 2.75 (12.51%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RGTIの今日の為替レートは、12.51%変化しました。日中、通貨は1あたり22.40の安値と26.21の高値で取引されました。
Rigetti Computing Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
22.40 26.21
1年のレンジ
0.72 26.21
- 以前の終値
- 21.99
- 始値
- 22.89
- 買値
- 24.74
- 買値
- 25.04
- 安値
- 22.40
- 高値
- 26.21
- 出来高
- 169.717 K
- 1日の変化
- 12.51%
- 1ヶ月の変化
- 56.19%
- 6ヶ月の変化
- 206.19%
- 1年の変化
- 2992.50%
