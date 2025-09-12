クォートセクション
通貨 / RGTI
株に戻る

RGTI: Rigetti Computing Inc

24.74 USD 2.75 (12.51%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RGTIの今日の為替レートは、12.51%変化しました。日中、通貨は1あたり22.40の安値と26.21の高値で取引されました。

Rigetti Computing Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RGTI News

1日のレンジ
22.40 26.21
1年のレンジ
0.72 26.21
以前の終値
21.99
始値
22.89
買値
24.74
買値
25.04
安値
22.40
高値
26.21
出来高
169.717 K
1日の変化
12.51%
1ヶ月の変化
56.19%
6ヶ月の変化
206.19%
1年の変化
2992.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K