RGTI: Rigetti Computing Inc
21.99 USD 1.99 (9.95%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RGTI de hoy ha cambiado un 9.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.83, mientras que el máximo ha alcanzado 22.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rigetti Computing Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGTI News
- Quantum Computing Stocks Rally. IonQ, Honeywell In Space Collaboration.
- Rigetti: Disconnect With Business Prospects (NASDAQ:RGTI)
- Rigetti: Quantum’s Dark Horse Takes Flight (NASDAQ:RGTI)
- Acciones de Rigetti Computing alcanzan un máximo histórico de 21.44 USD
- Las acciones de Rigetti Computing alcanzan máximos históricos a 21,44 dólares
- Rigetti Computing stock hits all-time high at 21.44 USD
- Will Rigetti's C-DAC Partnership Translate Into New Revenue Streams?
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals (Revised)
- 3 Quantum Computing Stocks to Buy Now
- Quantum Stock Tracker: IonQ Price Targets, Rigetti Climbs - IonQ (NYSE:IONQ)
- Should You Invest in Rigetti Computing (RGTI) Based on Bullish Wall Street Views?
- Best-Performing Leveraged ETF Areas of Last Week
- Rigetti Computing Gets Closer To Crucial Quantum Milestone (NASDAQ:RGTI)
- Quantum Computing Stocks: IonQ Touts Acquisition Strategy At Analyst Day
- QUBT Lags Peers Over Three Months: Are Widening Losses a Sell Signal?
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Why Rigetti Computing Stock Popped Today
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- RGTI Strengthens Global Ties in Quantum Push: Time to Buy or Hold?
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- IonQ's Bold Roadmap: Is It the Quantum Stock to Watch in 2025?
- Is Rigetti's Academic Strategy the Key to Scaling Quantum Adoption?
- Quantum Computing Stocks: Nvidia's Growing Appetite For Startup Investments
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals
Rango diario
19.83 22.13
Rango anual
0.72 22.13
- Cierres anteriores
- 20.00
- Open
- 20.07
- Bid
- 21.99
- Ask
- 22.29
- Low
- 19.83
- High
- 22.13
- Volumen
- 108.931 K
- Cambio diario
- 9.95%
- Cambio mensual
- 38.83%
- Cambio a 6 meses
- 172.15%
- Cambio anual
- 2648.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B