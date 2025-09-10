CotizacionesSecciones
Divisas / RGTI
Volver a Acciones

RGTI: Rigetti Computing Inc

21.99 USD 1.99 (9.95%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RGTI de hoy ha cambiado un 9.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.83, mientras que el máximo ha alcanzado 22.13.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Rigetti Computing Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RGTI News

Rango diario
19.83 22.13
Rango anual
0.72 22.13
Cierres anteriores
20.00
Open
20.07
Bid
21.99
Ask
22.29
Low
19.83
High
22.13
Volumen
108.931 K
Cambio diario
9.95%
Cambio mensual
38.83%
Cambio a 6 meses
172.15%
Cambio anual
2648.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B