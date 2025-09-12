KurseKategorien
RGTI: Rigetti Computing Inc

24.74 USD 2.75 (12.51%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RGTI hat sich für heute um 12.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.40 bis zu einem Hoch von 26.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rigetti Computing Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.40 26.21
Jahresspanne
0.72 26.21
Vorheriger Schlusskurs
21.99
Eröffnung
22.89
Bid
24.74
Ask
25.04
Tief
22.40
Hoch
26.21
Volumen
169.717 K
Tagesänderung
12.51%
Monatsänderung
56.19%
6-Monatsänderung
206.19%
Jahresänderung
2992.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K