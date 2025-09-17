CotationsSections
Devises / RGTI
RGTI: Rigetti Computing Inc

28.52 USD 3.78 (15.28%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RGTI a changé de 15.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.73 et à un maximum de 29.09.

Suivez la dynamique Rigetti Computing Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
24.73 29.09
Range Annuel
0.72 29.09
Clôture Précédente
24.74
Ouverture
24.73
Bid
28.52
Ask
28.82
Plus Bas
24.73
Plus Haut
29.09
Volume
179.383 K
Changement quotidien
15.28%
Changement Mensuel
80.05%
Changement à 6 Mois
252.97%
Changement Annuel
3465.00%
20 septembre, samedi