RGTI
RGTI: Rigetti Computing Inc
28.52 USD 3.78 (15.28%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RGTI ha avuto una variazione del 15.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.73 e ad un massimo di 29.09.
Segui le dinamiche di Rigetti Computing Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RGTI News
Intervallo Giornaliero
24.73 29.09
Intervallo Annuale
0.72 29.09
- Chiusura Precedente
- 24.74
- Apertura
- 24.73
- Bid
- 28.52
- Ask
- 28.82
- Minimo
- 24.73
- Massimo
- 29.09
- Volume
- 179.383 K
- Variazione giornaliera
- 15.28%
- Variazione Mensile
- 80.05%
- Variazione Semestrale
- 252.97%
- Variazione Annuale
- 3465.00%
20 settembre, sabato