RGTI: Rigetti Computing Inc

28.52 USD 3.78 (15.28%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RGTI fiyatı bugün 15.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.73 ve Yüksek fiyatı olarak 29.09 aralığında işlem gördü.

Rigetti Computing Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
24.73 29.09
Yıllık aralık
0.72 29.09
Önceki kapanış
24.74
Açılış
24.73
Satış
28.52
Alış
28.82
Düşük
24.73
Yüksek
29.09
Hacim
179.383 K
Günlük değişim
15.28%
Aylık değişim
80.05%
6 aylık değişim
252.97%
Yıllık değişim
3465.00%
21 Eylül, Pazar