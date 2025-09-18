Dövizler / RGTI
RGTI: Rigetti Computing Inc
28.52 USD 3.78 (15.28%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RGTI fiyatı bugün 15.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.73 ve Yüksek fiyatı olarak 29.09 aralığında işlem gördü.
Rigetti Computing Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
24.73 29.09
Yıllık aralık
0.72 29.09
- Önceki kapanış
- 24.74
- Açılış
- 24.73
- Satış
- 28.52
- Alış
- 28.82
- Düşük
- 24.73
- Yüksek
- 29.09
- Hacim
- 179.383 K
- Günlük değişim
- 15.28%
- Aylık değişim
- 80.05%
- 6 aylık değişim
- 252.97%
- Yıllık değişim
- 3465.00%
21 Eylül, Pazar