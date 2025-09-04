Валюты / RGTI
RGTI: Rigetti Computing Inc
20.00 USD 0.79 (4.11%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RGTI за сегодня изменился на 4.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.92, а максимальная — 20.30.
Следите за динамикой Rigetti Computing Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.92 20.30
Годовой диапазон
0.72 21.42
- Предыдущее закрытие
- 19.21
- Open
- 19.40
- Bid
- 20.00
- Ask
- 20.30
- Low
- 18.92
- High
- 20.30
- Объем
- 61.465 K
- Дневное изменение
- 4.11%
- Месячное изменение
- 26.26%
- 6-месячное изменение
- 147.52%
- Годовое изменение
- 2400.00%
