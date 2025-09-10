Moedas / RGTI
RGTI: Rigetti Computing Inc
23.13 USD 1.14 (5.18%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RGTI para hoje mudou para 5.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.40 e o mais alto foi 23.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Rigetti Computing Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RGTI Notícias
- Rigetti recebe contrato de US$ 5,8 milhões para pesquisa em redes quânticas
- Rigetti awarded $5.8 million contract for quantum networking research
- Quantum Computing Stocks Rally. IonQ, Honeywell In Space Collaboration.
- Rigetti: Disconnect With Business Prospects (NASDAQ:RGTI)
- Rigetti: Quantum’s Dark Horse Takes Flight (NASDAQ:RGTI)
- Ações da Rigetti Computing atingem máxima histórica de US$ 21,44
- Rigetti Computing stock hits all-time high at 21.44 USD
- Will Rigetti's C-DAC Partnership Translate Into New Revenue Streams?
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals (Revised)
- 3 Quantum Computing Stocks to Buy Now
- Quantum Stock Tracker: IonQ Price Targets, Rigetti Climbs - IonQ (NYSE:IONQ)
- Should You Invest in Rigetti Computing (RGTI) Based on Bullish Wall Street Views?
- Best-Performing Leveraged ETF Areas of Last Week
- Rigetti Computing Gets Closer To Crucial Quantum Milestone (NASDAQ:RGTI)
- Quantum Computing Stocks: IonQ Touts Acquisition Strategy At Analyst Day
- QUBT Lags Peers Over Three Months: Are Widening Losses a Sell Signal?
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Why Rigetti Computing Stock Popped Today
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- RGTI Strengthens Global Ties in Quantum Push: Time to Buy or Hold?
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- IonQ's Bold Roadmap: Is It the Quantum Stock to Watch in 2025?
- Is Rigetti's Academic Strategy the Key to Scaling Quantum Adoption?
- Quantum Computing Stocks: Nvidia's Growing Appetite For Startup Investments
Faixa diária
22.40 23.61
Faixa anual
0.72 24.87
- Fechamento anterior
- 21.99
- Open
- 22.89
- Bid
- 23.13
- Ask
- 23.43
- Low
- 22.40
- High
- 23.61
- Volume
- 20.972 K
- Mudança diária
- 5.18%
- Mudança mensal
- 46.02%
- Mudança de 6 meses
- 186.26%
- Mudança anual
- 2791.25%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh