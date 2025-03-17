通貨 / NRGV
NRGV: Energy Vault Holdings Inc
2.67 USD 0.30 (12.66%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NRGVの今日の為替レートは、12.66%変化しました。日中、通貨は1あたり2.37の安値と2.84の高値で取引されました。
Energy Vault Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NRGV News
- Ormat Technologies Begins Lower Rio Energy Storage Facility Operation
- Energy Vault regains NYSE listing compliance as shares climb above $1
- Energy Vault: Transitioning To More Predictable And Profitable Revenue Streams (NYSE:NRGV)
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Energy Vault Q2 2025 slides: 126% revenue growth, launches $300M Asset Vault initiative
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Energy Vault secures $300 million for storage subsidiary launch
- Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Consumers Energy to deploy 300 MWh of battery storage in Michigan
- California’s largest clean microgrid gets approval for CAISO market participation
- Energy Vault stock soars after closing $18M BESS project financing
- Energy Vault (NRGV) CEO Piconi sells $9,835 in shares
- Energy vault COO Wiese sells $4k in NRGV stock
- Energy Vault CFO beer sells $27k in NRGV stock
- Energy Vault (NRGV) chief engineering officer Ladwa sells $12194 in stock
- Energy Vault Achieves Major Strategic Milestone with Commercial Operation of Cross Trails BESS, Marking the First Asset Placed in Service Under Own & Operate Growth Strategy
- Energy Vault boosts Texas grid with new storage system
- Energy Vault Holdings, Inc. Announces Inducement Grants Under NYSE Listing Rule 303A.08
- Energy Vault Holdings Shares Are Down Today: What's Going On? - Energy Vault Holdings (NYSE:NRGV)
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Energy Vault Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NRGV)
- Energy Vault Strengthens Australian Presence With Stoney Creek Deal: Details - Energy Vault Holdings (NYSE:NRGV)
1日のレンジ
2.37 2.84
1年のレンジ
0.60 2.84
- 以前の終値
- 2.37
- 始値
- 2.38
- 買値
- 2.67
- 買値
- 2.97
- 安値
- 2.37
- 高値
- 2.84
- 出来高
- 5.668 K
- 1日の変化
- 12.66%
- 1ヶ月の変化
- 33.50%
- 6ヶ月の変化
- 276.06%
- 1年の変化
- 178.13%
