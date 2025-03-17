货币 / NRGV
NRGV: Energy Vault Holdings Inc
2.37 USD 0.11 (4.87%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NRGV汇率已更改4.87%。当日，交易品种以低点2.25和高点2.40进行交易。
关注Energy Vault Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRGV新闻
- Ormat Technologies Begins Lower Rio Energy Storage Facility Operation
- Energy Vault regains NYSE listing compliance as shares climb above $1
- Energy Vault: Transitioning To More Predictable And Profitable Revenue Streams (NYSE:NRGV)
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Energy Vault Q2 2025 slides: 126% revenue growth, launches $300M Asset Vault initiative
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Energy Vault secures $300 million for storage subsidiary launch
- Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Consumers Energy to deploy 300 MWh of battery storage in Michigan
- California’s largest clean microgrid gets approval for CAISO market participation
- Energy Vault stock soars after closing $18M BESS project financing
- Energy Vault (NRGV) CEO Piconi sells $9,835 in shares
- Energy vault COO Wiese sells $4k in NRGV stock
- Energy Vault CFO beer sells $27k in NRGV stock
- Energy Vault (NRGV) chief engineering officer Ladwa sells $12194 in stock
- Energy Vault Achieves Major Strategic Milestone with Commercial Operation of Cross Trails BESS, Marking the First Asset Placed in Service Under Own & Operate Growth Strategy
- Energy Vault boosts Texas grid with new storage system
- Energy Vault Holdings, Inc. Announces Inducement Grants Under NYSE Listing Rule 303A.08
- Energy Vault Holdings Shares Are Down Today: What's Going On? - Energy Vault Holdings (NYSE:NRGV)
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Energy Vault Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NRGV)
- Energy Vault Strengthens Australian Presence With Stoney Creek Deal: Details - Energy Vault Holdings (NYSE:NRGV)
日范围
2.25 2.40
年范围
0.60 2.70
- 前一天收盘价
- 2.26
- 开盘价
- 2.29
- 卖价
- 2.37
- 买价
- 2.67
- 最低价
- 2.25
- 最高价
- 2.40
- 交易量
- 1.290 K
- 日变化
- 4.87%
- 月变化
- 18.50%
- 6个月变化
- 233.80%
- 年变化
- 146.88%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值