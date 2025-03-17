Währungen / NRGV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NRGV: Energy Vault Holdings Inc
2.96 USD 0.29 (10.86%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NRGV hat sich für heute um 10.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.60 bis zu einem Hoch von 3.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Energy Vault Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRGV News
- Ormat Technologies Begins Lower Rio Energy Storage Facility Operation
- Energy Vault regains NYSE listing compliance as shares climb above $1
- Energy Vault: Transitioning To More Predictable And Profitable Revenue Streams (NYSE:NRGV)
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Energy Vault Q2 2025 slides: 126% revenue growth, launches $300M Asset Vault initiative
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Energy Vault secures $300 million for storage subsidiary launch
- Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Consumers Energy to deploy 300 MWh of battery storage in Michigan
- California’s largest clean microgrid gets approval for CAISO market participation
- Energy Vault stock soars after closing $18M BESS project financing
- Energy Vault (NRGV) CEO Piconi sells $9,835 in shares
- Energy vault COO Wiese sells $4k in NRGV stock
- Energy Vault CFO beer sells $27k in NRGV stock
- Energy Vault (NRGV) chief engineering officer Ladwa sells $12194 in stock
- Energy Vault Achieves Major Strategic Milestone with Commercial Operation of Cross Trails BESS, Marking the First Asset Placed in Service Under Own & Operate Growth Strategy
- Energy Vault boosts Texas grid with new storage system
- Energy Vault Holdings, Inc. Announces Inducement Grants Under NYSE Listing Rule 303A.08
- Energy Vault Holdings Shares Are Down Today: What's Going On? - Energy Vault Holdings (NYSE:NRGV)
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Energy Vault Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NRGV)
- Energy Vault Strengthens Australian Presence With Stoney Creek Deal: Details - Energy Vault Holdings (NYSE:NRGV)
Tagesspanne
2.60 3.04
Jahresspanne
0.60 3.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.67
- Eröffnung
- 2.64
- Bid
- 2.96
- Ask
- 3.26
- Tief
- 2.60
- Hoch
- 3.04
- Volumen
- 1.860 K
- Tagesänderung
- 10.86%
- Monatsänderung
- 48.00%
- 6-Monatsänderung
- 316.90%
- Jahresänderung
- 208.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K