Devises / NRGV
NRGV: Energy Vault Holdings Inc

3.13 USD 0.46 (17.23%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NRGV a changé de 17.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.60 et à un maximum de 3.18.

Suivez la dynamique Energy Vault Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
2.60 3.18
Range Annuel
0.60 3.18
Clôture Précédente
2.67
Ouverture
2.64
Bid
3.13
Ask
3.43
Plus Bas
2.60
Plus Haut
3.18
Volume
4.677 K
Changement quotidien
17.23%
Changement Mensuel
56.50%
Changement à 6 Mois
340.85%
Changement Annuel
226.04%
20 septembre, samedi