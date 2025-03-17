Валюты / NRGV
NRGV: Energy Vault Holdings Inc
2.26 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NRGV за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.11, а максимальная — 2.27.
Следите за динамикой Energy Vault Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NRGV
- Ormat Technologies Begins Lower Rio Energy Storage Facility Operation
- Energy Vault regains NYSE listing compliance as shares climb above $1
- Energy Vault: Transitioning To More Predictable And Profitable Revenue Streams (NYSE:NRGV)
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Energy Vault Q2 2025 slides: 126% revenue growth, launches $300M Asset Vault initiative
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Energy Vault secures $300 million for storage subsidiary launch
- Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Consumers Energy to deploy 300 MWh of battery storage in Michigan
- California’s largest clean microgrid gets approval for CAISO market participation
- Energy Vault stock soars after closing $18M BESS project financing
- Energy Vault (NRGV) CEO Piconi sells $9,835 in shares
- Energy vault COO Wiese sells $4k in NRGV stock
- Energy Vault CFO beer sells $27k in NRGV stock
- Energy Vault (NRGV) chief engineering officer Ladwa sells $12194 in stock
- Energy Vault Achieves Major Strategic Milestone with Commercial Operation of Cross Trails BESS, Marking the First Asset Placed in Service Under Own & Operate Growth Strategy
- Energy Vault boosts Texas grid with new storage system
- Energy Vault Holdings, Inc. Announces Inducement Grants Under NYSE Listing Rule 303A.08
- Energy Vault Holdings Shares Are Down Today: What's Going On? - Energy Vault Holdings (NYSE:NRGV)
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Energy Vault Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NRGV)
- Energy Vault Strengthens Australian Presence With Stoney Creek Deal: Details - Energy Vault Holdings (NYSE:NRGV)
Дневной диапазон
2.11 2.27
Годовой диапазон
0.60 2.70
- Предыдущее закрытие
- 2.26
- Open
- 2.26
- Bid
- 2.26
- Ask
- 2.56
- Low
- 2.11
- High
- 2.27
- Объем
- 3.463 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 13.00%
- 6-месячное изменение
- 218.31%
- Годовое изменение
- 135.42%
