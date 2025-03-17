통화 / NRGV
NRGV: Energy Vault Holdings Inc
3.13 USD 0.46 (17.23%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NRGV 환율이 오늘 17.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.60이고 고가는 3.18이었습니다.
Energy Vault Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NRGV News
- Ormat Technologies Begins Lower Rio Energy Storage Facility Operation
- Energy Vault regains NYSE listing compliance as shares climb above $1
- Energy Vault: Transitioning To More Predictable And Profitable Revenue Streams (NYSE:NRGV)
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Energy Vault Q2 2025 slides: 126% revenue growth, launches $300M Asset Vault initiative
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Energy Vault secures $300 million for storage subsidiary launch
- Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Consumers Energy to deploy 300 MWh of battery storage in Michigan
- California’s largest clean microgrid gets approval for CAISO market participation
- Energy Vault stock soars after closing $18M BESS project financing
- Energy Vault (NRGV) CEO Piconi sells $9,835 in shares
- Energy vault COO Wiese sells $4k in NRGV stock
- Energy Vault CFO beer sells $27k in NRGV stock
- Energy Vault (NRGV) chief engineering officer Ladwa sells $12194 in stock
- Energy Vault Achieves Major Strategic Milestone with Commercial Operation of Cross Trails BESS, Marking the First Asset Placed in Service Under Own & Operate Growth Strategy
- Energy Vault boosts Texas grid with new storage system
- Energy Vault Holdings, Inc. Announces Inducement Grants Under NYSE Listing Rule 303A.08
- Energy Vault Holdings Shares Are Down Today: What's Going On? - Energy Vault Holdings (NYSE:NRGV)
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Energy Vault Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NRGV)
- Energy Vault Strengthens Australian Presence With Stoney Creek Deal: Details - Energy Vault Holdings (NYSE:NRGV)
일일 변동 비율
2.60 3.18
년간 변동
0.60 3.18
- 이전 종가
- 2.67
- 시가
- 2.64
- Bid
- 3.13
- Ask
- 3.43
- 저가
- 2.60
- 고가
- 3.18
- 볼륨
- 4.677 K
- 일일 변동
- 17.23%
- 월 변동
- 56.50%
- 6개월 변동
- 340.85%
- 년간 변동율
- 226.04%
