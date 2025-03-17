FiyatlarBölümler
NRGV: Energy Vault Holdings Inc

3.13 USD 0.46 (17.23%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NRGV fiyatı bugün 17.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.60 ve Yüksek fiyatı olarak 3.18 aralığında işlem gördü.

Energy Vault Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
2.60 3.18
Yıllık aralık
0.60 3.18
Önceki kapanış
2.67
Açılış
2.64
Satış
3.13
Alış
3.43
Düşük
2.60
Yüksek
3.18
Hacim
4.677 K
Günlük değişim
17.23%
Aylık değişim
56.50%
6 aylık değişim
340.85%
Yıllık değişim
226.04%
21 Eylül, Pazar