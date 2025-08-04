クォートセクション
通貨 / MKSI
MKSI: MKS Instruments Inc

129.92 USD 10.48 (8.77%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MKSIの今日の為替レートは、8.77%変化しました。日中、通貨は1あたり123.79の安値と132.44の高値で取引されました。

MKS Instruments Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
123.79 132.44
1年のレンジ
54.84 132.44
以前の終値
119.44
始値
124.00
買値
129.92
買値
130.22
安値
123.79
高値
132.44
出来高
5.775 K
1日の変化
8.77%
1ヶ月の変化
30.12%
6ヶ月の変化
62.95%
1年の変化
18.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K