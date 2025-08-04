通貨 / MKSI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MKSI: MKS Instruments Inc
129.92 USD 10.48 (8.77%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MKSIの今日の為替レートは、8.77%変化しました。日中、通貨は1あたり123.79の安値と132.44の高値で取引されました。
MKS Instruments Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MKSI News
- MKS Instruments株価、125.41ドルで52週高値を記録
- MKS Instruments stock hits 52-week high at 125.41 USD
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Here's Why MKS (MKSI) is a Strong Growth Stock
- Here's Why MKS (MKSI) is a Strong Value Stock
- MKS Instruments at Deutsche Bank’s Conference: Strategic Growth and Deleveraging
- Here's Why MKS (MKSI) is a Strong Momentum Stock
- Here's Why MKS (MKSI) is a Strong Growth Stock
- Why MKS (MKSI) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Deciphering MKS (MKSI) International Revenue Trends
- MKSI Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y, Shares Rise
- MKS Instruments Q2 2025 slides: revenue tops guidance as semiconductor demand surges
- Compared to Estimates, MKS (MKSI) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- MKS (MKSI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MSTR Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Jump Y/Y, Shares Up
- Dayforce Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Down
- Advanced Energy Industries Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y
- Teradata Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Fall Y/Y, Shares Up
- Astera Labs Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Skyworks Q3 Earnings Top Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- IPG Photonics' Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
- ON Semiconductor's Q2 Earnings Lag Estimates, Revenues Fall Y/Y
- Paycom to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
1日のレンジ
123.79 132.44
1年のレンジ
54.84 132.44
- 以前の終値
- 119.44
- 始値
- 124.00
- 買値
- 129.92
- 買値
- 130.22
- 安値
- 123.79
- 高値
- 132.44
- 出来高
- 5.775 K
- 1日の変化
- 8.77%
- 1ヶ月の変化
- 30.12%
- 6ヶ月の変化
- 62.95%
- 1年の変化
- 18.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K