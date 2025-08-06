FiyatlarBölümler
Dövizler / MKSI
MKSI: MKS Instruments Inc

128.62 USD 1.30 (1.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MKSI fiyatı bugün -1.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 126.39 ve Yüksek fiyatı olarak 131.00 aralığında işlem gördü.

MKS Instruments Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
126.39 131.00
Yıllık aralık
54.84 132.44
Önceki kapanış
129.92
Açılış
130.00
Satış
128.62
Alış
128.92
Düşük
126.39
Yüksek
131.00
Hacim
4.771 K
Günlük değişim
-1.00%
Aylık değişim
28.81%
6 aylık değişim
61.32%
Yıllık değişim
17.79%
21 Eylül, Pazar