MKSI: MKS Instruments Inc
118.35 USD 1.97 (1.69%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MKSI за сегодня изменился на 1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 116.39, а максимальная — 119.23.
Следите за динамикой MKS Instruments Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MKSI
Дневной диапазон
116.39 119.23
Годовой диапазон
54.84 125.33
- Предыдущее закрытие
- 116.38
- Open
- 117.93
- Bid
- 118.35
- Ask
- 118.65
- Low
- 116.39
- High
- 119.23
- Объем
- 2.832 K
- Дневное изменение
- 1.69%
- Месячное изменение
- 18.53%
- 6-месячное изменение
- 48.44%
- Годовое изменение
- 8.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.