MKSI: MKS Instruments Inc
128.62 USD 1.30 (1.00%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MKSI a changé de -1.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 126.39 et à un maximum de 131.00.
Suivez la dynamique MKS Instruments Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MKSI Nouvelles
- Henry David Philip, vice-président exécutif de Mks Inc, vend des actions pour 650k€
- Le vice-président exécutif de MKS Inc vend des actions pour 103.912€
- Henry David Philip, EVP at Mks Inc, sells $650k in shares
- Mks Inc EVP Schreiner sells $103,912 in shares
- MKS (MKSI) Moves 8.8% Higher: Will This Strength Last?
- L’action de MKS Instruments atteint un sommet de 52 semaines à 125,41 USD
- MKS Instruments stock hits 52-week high at 125.41 USD
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Here's Why MKS (MKSI) is a Strong Growth Stock
- Here's Why MKS (MKSI) is a Strong Value Stock
- MKS Instruments at Deutsche Bank’s Conference: Strategic Growth and Deleveraging
- Here's Why MKS (MKSI) is a Strong Momentum Stock
- Here's Why MKS (MKSI) is a Strong Growth Stock
- Why MKS (MKSI) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Deciphering MKS (MKSI) International Revenue Trends
- MKSI Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y, Shares Rise
- MKS Instruments Q2 2025 slides: revenue tops guidance as semiconductor demand surges
- Compared to Estimates, MKS (MKSI) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- MKS (MKSI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MSTR Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Jump Y/Y, Shares Up
- Dayforce Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Down
- Advanced Energy Industries Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y
- Teradata Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Fall Y/Y, Shares Up
Range quotidien
126.39 131.00
Range Annuel
54.84 132.44
- Clôture Précédente
- 129.92
- Ouverture
- 130.00
- Bid
- 128.62
- Ask
- 128.92
- Plus Bas
- 126.39
- Plus Haut
- 131.00
- Volume
- 4.771 K
- Changement quotidien
- -1.00%
- Changement Mensuel
- 28.81%
- Changement à 6 Mois
- 61.32%
- Changement Annuel
- 17.79%
20 septembre, samedi