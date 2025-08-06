CotationsSections
Devises / MKSI
Retour à Actions

MKSI: MKS Instruments Inc

128.62 USD 1.30 (1.00%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MKSI a changé de -1.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 126.39 et à un maximum de 131.00.

Suivez la dynamique MKS Instruments Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MKSI Nouvelles

Range quotidien
126.39 131.00
Range Annuel
54.84 132.44
Clôture Précédente
129.92
Ouverture
130.00
Bid
128.62
Ask
128.92
Plus Bas
126.39
Plus Haut
131.00
Volume
4.771 K
Changement quotidien
-1.00%
Changement Mensuel
28.81%
Changement à 6 Mois
61.32%
Changement Annuel
17.79%
20 septembre, samedi